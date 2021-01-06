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06.01.2021 - 11:07 |

Akbank Sanat'tın Evin Caz Hali serisi devam ediyor

Akbank Sanat Ocak ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Akbank Sanat'tın Evin Caz Hali serisi devam ediyor

Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri bu yıl da devam ediyor.

Yoğun ilgi gören “Evin Caz Hali” konserler serisi Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlıyor. Konser akşam 18:00’de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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