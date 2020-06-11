Alkışlarla uğurlandı

Eski eşi Ali Atik “Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın” dedi. Oğlu Argun Atik ise, “Zor bir şey, 45 günlük bir hastane sürecimiz oldu. Hep beraberdik, yanındaydık. Mutluydu, biz el ele ve diz dize geçirdik. Kötü olduğu gün yoğun bakıma aldılar. Ertesi gün de vefat etti. Tek isteği zaten çekmemekti. Hiç tanımadığı insanlara bile anne hissiyatı veren bir insandı. Hayatında sadece TV’den görmüş insanlar için de ailesinin bir ferdi gibiydi” ifadelerini kullandı.



Işıl Yücesoy da “Ayşegül benim nereden baksanız 60 yıllık arkadaşım. Teker teker gidiyorlar ve şuna inanıyorum; yukarıda öyle bir sanatçı ordusu var ki aşağıdakilerden çoğaldı” diye konuştu.



Atik’in cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.