02.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Almódovar kısası İstanbul’da
Pedro Almodóvar’ın başrolünde Tilda Swinton’ın yer aldığı kısa filmi “The Human Voice” filmi, İstanbul Film Festivali kapsamında 21 Ekim’de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.
Almodóvar’ın ilk İngilizce yapımı olma özelliğini taşıyan The Human Voice, Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyunundan uyarlandı.
İlk olarak 1930 yılında sahnelenen oyun, sevdiği adamla son kez telefonda konuşan ve onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışan bir kadına odaklanıyor. Tek sahnelik bu oyuna hayranlığı bilinen Almodóvar, “Women on the Verge of a Nervous Breakdown”ı da “The Human Voice”tan yola çıkarak kaleme almıştı.