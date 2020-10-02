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02.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Almódovar kısası İstanbul’da

Pedro Almodóvar’ın başrolünde Tilda Swinton’ın yer aldığı kısa filmi “The Human Voice” filmi, İstanbul Film Festivali kapsamında 21 Ekim’de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Almódovar kısası İstanbul’da

Almodóvar’ın ilk İngilizce yapımı olma özelliğini taşıyan The Human Voice, Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyunundan uyarlandı.
İlk olarak 1930 yılında sahnelenen oyun, sevdiği adamla son kez telefonda konuşan ve onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışan bir kadına odaklanıyor. Tek sahnelik bu oyuna hayranlığı bilinen Almodóvar, “Women  on the Verge of a Nervous Breakdown”ı da “The Human Voice”tan yola çıkarak kaleme almıştı. 

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