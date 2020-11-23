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23.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Almanya’dan yeni filmler çevrimiçi

İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut Istanbul iş birliğiyle düzenlenen Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi, sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturuyor.

Almanya’dan yeni filmler çevrimiçi

Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yapılacak gösterimler 26 Kasım- 6 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyicileri bekliyor. Tümü Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar. Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor. Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor. Programda Johannes Naber’in yönettiği, Alman hükümeti ile istihbarat teşkilatının Irak savaşındaki rolünü gerçek hikâyeden uyarlayan kara komedi tarzındaki ajan filmi “Kod Adı Curveball” yer alıyor.

Çağdaş Alman tiyatrosunun da önemli isimlerinden olan sinema yönetmeni Christoph Schlingensief’in 40 yıllık sanat kariyerini arşiv görüntüleriyle aktaran belgesel “Sessizliği Yırtan Çığlık” da program kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Schlingensief’in 1986 yapımı, Tilda Swinton, Udo Kier gibi oyuncuların doğaçlama yaptığı, kıyamet sonrası bir adada geçen ve dramatik fotoğraflarıyla dikkat çeken filmi “Egomani” de seçkide yer alan bir diğer yapım.                                              

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