Almodóvar ve Swinton’ın kısa filmi Venedik’te

Prodüksiyonuna temmuz ayı ortasında Madrid’de başlanan “The Human Voice”, Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyunundan uyarlama. Almodóvar, “The Human Voice” ile ilk kez İngilizce bir filme imza atıyor. İlk olarak 1930 yılında sahnelenen “The Human Voice”, âşık olduğu adamı telefonda kendisini terk etmemesi için ikna etmeye çalışan bir kadına odaklanıyor. 77. Venedik Film Festivali’nde Tilda Swinton’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulacak.