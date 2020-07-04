Almodovar’dan  ‘Don Kişot’ hikâyesi

2021’in başında prodüksiyonuna başlanacak film, odağına aynı gün içinde doğum yapan iki anneyi alacak. Madrid’de geçecek filmin başrollerinden birini, yönetmenin gedikli oyuncularından Penélope Cruz üstlenecek. Almodóvar filme dair ilk sinyalleri 2011 yılında vermiş, bu projesinin annelik üzerine bir Don Kişot hikâyesi olacağından bahsetmişti.