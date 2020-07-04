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04.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Almodovar’dan  ‘Don Kişot’ hikâyesi

Pedro Almodóvar ve Penélope Cruz ikilisini yeniden bir araya getirecek olan proje “Madres Paralelas” usta yönetmene göre “annelik üzerine bir Don Kişot hikâyesi”.

Almodovar’dan  ‘Don Kişot’ hikâyesi

 2021’in başında prodüksiyonuna başlanacak film, odağına aynı gün içinde doğum yapan iki anneyi alacak. Madrid’de geçecek filmin başrollerinden birini, yönetmenin gedikli oyuncularından Penélope Cruz üstlenecek. Almodóvar filme dair ilk sinyalleri 2011 yılında vermiş, bu projesinin annelik üzerine bir Don Kişot hikâyesi olacağından bahsetmişti.

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