Alpay Coskun şiirlerinde sosyal konulara dikkat çekiyor

Alpay Coşkun sokakta yaşayan insanlar ile ilgili yaptığı açıklamada “Evsizler tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de sosyal bir sorundur. Evsiz insanları tanımamız ve yardım edebilmemiz için öncelikle bu insanların özelliklerinin ve neden burada olduğunun bilmesinin araştırılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda sokakta yaşayan insanların çoğunluğunun erkek bireylerden oluştuğu anlaşılmıştır. Sokakta yaşamını sürdüren insanlar, sokakta yaşamaya başlamadan önce ailesi ile birlikte yaşamakta ve bir işi olup çalışmaktadır. Sokakta yaşamalarının nedeni genellikle aile sorunları ve ekonomik durumlardır. Bu bireylerin genellikle fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri bulunmaktadır. Bu durum yaşadığımız teknoloji çağına rağmen dermanı bulunamamış bir toplum derdidir.”

Alpay Coşkun kimdir?

Alpay Coşkun Mersin’ de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Ortaokul yıllarından bu yana şiir yazmaktadır ve 200 den fazla şiiri bulunmaktadır. Alpay Coşkun aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve şarkı sözleri bestelenmektedir. Şiirleri ders kitaplarında Türk Edebiyatında okutulmaktadır. Alpay Coşkun hobi olarak da fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.