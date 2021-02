Altın Ayılı yönetmenler jüride

Bu yıl yarışma jürisinde yer alacak tüm isimler, daha önce Altın Ayı kazanmış sinemacılardan bir araya getirildi ve jüride bir başkan bulunmuyor. Berlin Film Festivali Sanat Direktörü Carlo Chatrian, yaptığı açıklamada bu yıl jüriye seçilen isimlerin farklı film çekme tarzlarının ve cesur hikâyeler anlatma yollarının yanı sıra festivalin tarihini de yansıttığını ifade etti. Festival mart ayında çevrimiçi düzenlenecek olsa da jüriye Berlin’de sinemada gösterimler düzenlenecek.

Altı dizi gösterilecek

Bu yıl pandemi nedeniyle önceki yıllardan daha az yapıma ev sahipliği yapacak festivalin Series bölümünde dünyanın farklı köşelerinden 6 dizi gösterilecek. Bu yıl seçkide yer alan yapımların gerek hikâyeleri gerek görsel stilleriyle içinden geçtiğimiz döneme uygun yapımlar olduğu belirtiliyor. Berlinale Series seçkisinde bu yıl ilk kez Latin Amerika dizileri yer alacak. Bu diziler HBO’nun Arjantin yapımı dizisi “Entre hombres” (Amongst Men) ve Brezilya yapımı “Os últimos dias de Gilda” (The Last Days of Gilda) olacak. Öte yandan bir ilk de belgesel tarafından yaşanacak. Oscar adayı belgeselciler Josh Penn ve Michael Gottwald’ın imzasını taşıyan Amerika yapımı “Philly D.A.” festivalde gösterilen ilk belgesel dizisi olacak.