Altın Koza Ödülü Nasipse Adayız’ın

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14 Eylül’de başlayan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dün düzenlenen ödül töreniyle sonlandı. Koronavirüs önlemleriyle bu yıl şehir dışından konuk ağırlanmayan festivalde, Adana’da pandemi koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda yarışma filmlerinin gösterimleri yapılmıştı.

‘Sinema yolculuğum bitmeyecek’

Festivalin jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği Feza Çaldıran, Damla Sönmez, Seren Yüce, Can Atilla, Ayfer Tunç ve Sevin Okyay’dan oluşan jüri, “En İyi Film” dalında seçimini Ercan Kesal’ın kendi kitabından uyarladığı ilk uzun metraj kurmaca filmi “Nasipse Adayız”dan yana kullandı. İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in hikâyesini konu alan ve bir günde geçen kara komedi, ilk gösterimini Rotterdam Film Festivali’nde yapmıştı. Film, Altın Koza jürisinden En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu Ödülü’nü de alırken, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisi de En İyi Yönetmen Ödülü’nü Kesal’a sundu. Kesal, bütün jürilerin öznel seçimler yaptığını ancak festivalin uzun metraj jürisinin kendisi için özel olduğunu vurguladı ve her jüri üyesinin çalışmalarını ne kadar takdir ettiğini anlattı. Kesal, kendi anılarından yola çıkan filmde siyasetin ona nasip olmamasının iyi olduğunu düşündüğünü söyledi ve “Sinemayla yolculuğum umarım ömrümün sonuna kadar devam edecek” dedi. Kesal, ailesiyle geçirdikleri bir kazada oğulları Bora’yı kaybeden festival direktörü Kadir Beycioğlu ve ailesinin de acısını paylaştı ve ödülünü Bora Beycioğlu adına aldı.

Ötekilere adadı

Jürinin öne çıkardığı diğer bir film, Leyla Yılmaz’ın imzasını taşıyan “Bilmemek” oldu. Film jüriden “Yılmaz Güney Ödülü”, “En İyi Yönetmen Ödülü”, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Senan Kara)” ve “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü (Emir Özden)” ödüllerini kazandı. Geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan adına verilen SİYAD Ödülü’ne de Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek” layık görüldü. “Bilmemek”, genç su topu oyuncusu Umut’un hakkında çıkan eşcinsel söylentilerinin ardından zorbalığa uğramasının üzerinden ilerleyen olayları konu alıyor. Yılmaz, jüriden ödüllerini alırken yaptığı konuşmalarda “Bilmemek”in zor bir film olduğunu söyledi. Ayrıca LGBTİ+ bireylerin, kadınların, göçmenlerin ötekileştirildiğini ifade etti ve ödüllerini ötekileştirmenin bedelini ödeyenler için aldı. Jüriden “Ceviz Ağacı”ndaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Plaza” filminden Onur Berk Arslanoğlu’yla paylaşan Serdar Orçin ödülünü kızı Bahar Orçin için aldı:

“Kızım, sana iyi bir gelecek emanet etmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dünya daha güzel bir yer olacaksa eşitlik, özgürlük ve kardeşlikle olacak”. “Bilmemek”le En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazanan Senan Kara da konuşmasında eşitlik vurgusu yaptı. Törende ayrıca Orhan Kemal Emek Ödülü 16 yaşında kamera arkasına geçen, görüntü yönetmeni ve yönetmen Orhan Oğuz’a takdim edildi. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü, usta aktör Rutkay Aziz’e Başkan Zeydan Karalar tarafından sunuldu. Diğer Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü birçok önemli karakteri canlandıran Nur Sürer’e Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

Festivalden ödülle dönenler

En İyi Film: Nasipse Adayız

Yılmaz Güney Ödülü: Bilmemek

En İyi Yönetmen: Leyla Yılmaz

En İyi Senaryo Ödülü: Ercan Kesal

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Senan Kara

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Berk Arslanoğlu, Serdar Orçin

Yrd. Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Seda Türkmen, Selin Yenici

Yrd. Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Sitare Akbaş, Deniz Altan

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Emir Özden, Ahmet Melih Yılmaz

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Çağrı Aydın

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Orçun Özkılınç

En İyi Müzik Ödülü: Payam Azadi

Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Ercan Kesal