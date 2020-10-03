Altın Portakal bugün başlıyor

Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından 19.30’dan itibaren izlenebilecek. Festivalde yer alan ulusal ve uluslararası yarışma filmlerinin gösterimleri Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek düzenlenecek. Bu önlemler kapsamında gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafeli oturma düzeninde gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.



Cam Piramit Yanı’nda kurulan Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili’nde kurulan Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve AKM yanındaki Amfi Tiyatro’da kurulan Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek.



