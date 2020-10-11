Altın Portakal ‘Hayaletler’e

Ercan Kesal başkanlığındaki ulusal yarışma jürisi En İyi Film dalında seçimini Azra Deniz Okyay’ın yönettiği “Hayaletler”den yana kullandı. Elektrik kesintisi sırasında dört karakterin hikayesini konu alan film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu dahil toplam beş ödül alarak ödüllere damgasını vurdu. Gecede Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ise Fikret Reyhan’ın yönettiği “Çatlak”a verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de “Çatlak”ın tüm kadın oyuncuları arasında paylaştırılırken En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Gelincik”le Ahmet Mümtaz Taylan kazandı.

Kadınlar damga vurdu

Altın renkli Venüs heykelleri koronavirüs nedeniyle özel kutu içinde sahiplerini buldu. Ulusal kategoride toplam 14 kadın ödülün sahibi oldu.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü’nü kazanan ‘Binbir Gece Masalları’nın yönetmeni Mahsum Taşkın sağlık çalışanı olması nedeniyle ödülünü ekip arkadaşı aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Çatlak’ filminin tüm kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay’a verildi. Ödülü doğum gününde aldığını belirten Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından beri bu anı beklediğini belirterek, heyecandan ağladı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Yardımcı Kadın oyuncuları Nalan Kuruçim ‘Hayaletler’ filmi ve Nezaket Erden ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filmiyle aldı. Ödülünü ağlayarak alan Nezaket Erden, ailecek zor günlerden geçtiklerini ve ödülünü babasına armağan ettiğini belirtti. Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’ne ‘Kumbara’ filmi yönetmeni Ferit Karol layık görüldü.