Altın Portakal’a mesafeli açılış!

Bu yıl ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması ve uluslararası yarışmalarını açık havada düzenlenecek gösterimlerle yapacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam başladı. Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 adlı açık hava sinemasında yapılan ve izleyicilerin mesafeli bir şekilde oturduğu törenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlendi.

Gecenin açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer yaptı. Tuncer, konuşmasının başında Kovid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e şifa dileklerini sundu. Bu yıl pandemi nedeniyle festivali düzenlemenin zor bir tecrübe olduğunu altını çizen Tuncer, festivali yapma kararları için iki sebebe işaret etti: “İnsanlara zor bir dönemde moral vermek ve salgından darbe alan sinema sektörüne destek olabilmek.”

Fatma Girik’ten mesaj

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan’ın konuşmasının ardından bu yıl Antalya afişlerinden birinin yüzü olan Fatma Girik’in çok istemesine rağmen törene pandemi nedeniyle katılamadığı açıklandı ve Girik’in mesajı iletildi. Girik mesajında afişte olmanın kendisine onur verdiğini belirtti ve “Antalya Film Festivali, Türkiye’nin en köklü ve en eski festivali. İyi ki sinemamız iyi ki festivallerimiz var!” dedi.

‘Büyüleyici sanat dalı’

Festivalde yarışacak filmlerin tanıtıldığı ve törende bulunan jürilerin takipçilerle tanıştırıldığı gecede, ulusal yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Ercan Kesal da bir konuşma yaptı. Kesal konuşmasında sinemanın insanları bir araya getiren gücünden bahsetti: “Sinema büyüleyici bir sanat dalı. Gözünüzü kapatıp karanlığa hayallere dalmak gibi ve sizi aslında varlığından haberdar olduğunuz ama tanımadığınız bilmediğiniz bir büyük insan kalabalığı ile buluşturuyor. Size yalnız olmadığınızı hatırlatıyor. İnsanlık zorlu bir sınavdan geçiyor. Festival zorlu bir dönemde bizi bir araya getirmeyi başardı.”

Festivalin açılış filmi olarak ise 1965 yılında düzenlenen ikinci Altın Portakal Film Festivali’nde Fatma Girik’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran, Atıf Yılmaz imzalı “Keşanlı Ali Destanı” filmi gösterildi.

12 film yarışıyor

10 Ekim’e kadar devam edecek festivalde ulusal yarışmada Türkiye prömiyerlerini festivalde yapacak 12 film jüri karşısına çıkacak. İlk gösterimlerde Atalay Taşdiken’in yeni filmi “Kar Kırmızı” ve tecrübeli yönetmen Reis Çelik’in çırağını yetiştirmeye çalışan bir söz ozanını merkeze aldığı “Ölü Ekmeği” dün izleyiciyle buluştu. Önümüzdeki günlerde Venedik Film Festivali’nde gösterildiği Eleştirmenler Haftası’ndan büyük ödülle dönen Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı “Hayaletler” yarışmada gösterilecek. Film, bir elektrik kesintisi sırasında geçiyor ve şehrin kenarlarında yaşayan karakterleri merkeze alıyor. “Karışık Kaset”in yönetmeni Tunç Şahin’in borç tahsil etmeye çalışan iki karakteri konu alan filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” ve “Zerre” filmiyle birçok ödüle uzanan Erdem Tepegöz’ün distopya türündeki yeni filmi “Gölgeler İçinde”, ilk Türkiye gösterimlerini Antalya Film Festivali’nde yapacak filmler arasında yer alıyor.