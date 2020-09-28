Altın Portakal’dan çevrimiçi gösterimler

Altın Portakallı Filmler seçkisi MUBI’de izleyici ile buluşurken, sinemacılarla gerçekleştirilen söyleşiler de festivalin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

6 filmlik seçki

Antalya Altın Portakal Film Festivali, çevrimiçi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir işbirliğine imza attı ve sinemaseverler için Altın Portakallı Filmler seçkisi hazırladı. Farklı dönemlerde festivalin büyük ödülü olan Altın Portakal’ı kazanmış altı filmlik bir seçki 3 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında MUBI üyeleri tarafından izlenebilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için yalnızca mubi.com/antalya adresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.

Akad üçlemesi

MUBI’de izlenebilecek filmler; büyük usta Lütfi Ömer Akad’ın sinemamızın belki de en önemli üçlemesi olan Göç Üçlemesi’nin ikinci filmi “Düğün”, politik sinemanın en önemli örneklerinden Yavuz Özkan imzalı “Maden”, Atıf Yılmaz’ın en etkileyici kadın öykülerinden biri olan fantastik filmi “Aaahh Belinda!,” Uğur Yücel’in ülkeyle ilgili pek çok farklı meseleye dokunan filmi “Yazı Tura”, Ben Hopkins imzalı “Pazar: Bir Ticaret Masalı” ve Tolga Karaçelik’in yönettiği “Sarmaşık” olarak sıralanıyor.