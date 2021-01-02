Altyazı’dan 2020 yılının ‘en’leri

Şenay Aydemir, Burcu Ay-kar, Ekrem Buğra Büte, Hasan Cömert, Ali Ercivan, Engin Ertan, Berke Göl, Ahmet Gürata, Selin Gürel, Aslı Ildır, Coşkun Liktor, Eren Oda-başı, Müge Turan ve Eray Yıldız’ın oylarıyla şekillenen En İyi Yerli ve En İyi Yabancı Film sıralaması ise şöyle:

En İyi Yerli 5 Film

1 “Mimaroğlu” - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu

2 “Çatlak” - Yönetmen: Fikret Reyhan

3 “Maddenin Halleri” - Yönetmen: Deniz Tortum

4 “Hayaletler” - Yönetmen: Azra Deniz Okyay

5 “Nasipse Adayız” - Yönetmen: Ercan Kesal En İyi Yabancı 5 Film

1 “First Cow” (Kestirme Yol) - Yönetmen: Kelly Reichardt

2 “Never Rarely Sometimes Always” - Yönetmen: Eliza Hittman

3 “Uncut Gems” - Yönetmen: Safdie Kardeşler

4 “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” - Yönetmen: Charlie Kaufman

5 “Günler” - Yönetmen: Tsai Ming-liang