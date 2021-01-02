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02.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altyazı’dan 2020 yılının ‘en’leri

Altyazı sinema dergisinin yazarları, yılın en iyi yerli filmlerini seçti. 2020’de pek çok film, salgın nedeniyle çoğunlukla sinema salonları yerine online platformlarda gösterildi. Ancak salgına rağmen bazı filmler de sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Altyazı’dan 2020 yılının ‘en’leri

Şenay Aydemir, Burcu Ay-kar, Ekrem Buğra Büte, Hasan Cömert, Ali Ercivan, Engin Ertan, Berke Göl, Ahmet Gürata, Selin Gürel, Aslı Ildır, Coşkun Liktor, Eren Oda-başı, Müge Turan ve Eray Yıldız’ın oylarıyla şekillenen En İyi Yerli ve En İyi Yabancı Film sıralaması ise şöyle:

En İyi Yerli 5 Film

1 “Mimaroğlu” - Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
2 “Çatlak” - Yönetmen:  Fikret Reyhan
3 “Maddenin Halleri” - Yönetmen:  Deniz Tortum
4 “Hayaletler” - Yönetmen:  Azra Deniz Okyay
5 “Nasipse Adayız” - Yönetmen:  Ercan Kesal  En İyi Yabancı 5 Film
1 “First Cow” (Kestirme Yol) - Yönetmen: Kelly Reichardt
2 “Never Rarely Sometimes Always” - Yönetmen: Eliza Hittman
3 “Uncut Gems” - Yönetmen: Safdie Kardeşler
4 “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” - Yönetmen: Charlie Kaufman
5 “Günler” - Yönetmen:  Tsai Ming-liang

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