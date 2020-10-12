Amin Maalouf'a İtalya'dan ödül

Afrikalı Leo, Semerkant, Doğu’dan Uzakta, Yüzüncü Ad gibi kitaplarıyla tanınan Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf, ülkemizde 2019’da Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Uygarlıkların Batışı kitabıyla İtalya’nın Tiziano Terzani 2020 Uluslararası Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülünü İtalya’nın Udine kentinde alan Amin Maalouf, ödülle ilgili yaptığı bir konuşmada "Şu aşamada her şeyden önce yapılması gereken şey, varolan sorunların bilincine varmak, sorunlarla yüzleşmek gerekliliğinin, sorunun vehametinin ve çözüm bulmanın aciliyetinin bilincine varmak" dedi.

Çağımızın yaşadığı muazzam teknolojik ilerlemenin büyüsü ardına saklanmış iklim felaketleri, etnik düşmanlıklar ve pusulasını yitirmiş insanlığın anlatıldığı Uygarlıkların Batışı, Maalouf’un Ölümcül Kimlikler ve Çivisi Çıkmış Dünya’yı düşünsel olarak tamamlayan üçüncü deneme kitabıydı.

Amin Maalouf’tan Yeni Roman

2012 yılında yayımladığı Doğu'dan Uzakta’dan sonra kaleme aldığı ilk roman olan Nos frères inattendus’de (Beklenmedik Kardeşlerimiz) Maalouf, bu defa deneme kitaplarında sık sık konu edindiği insanlığın sonu ve çevresel felaketler gibi olguları ustaca kurguya taşıyor.

Ressam Alec, pek fazla sakini olmayan, Atlas Okyanusu kıyısındaki Antioche adasında babasından kalma bir eve yerleşir. Burada tek tanıdığı kişi ise gizemli komşusu, edebiyatçı Ève'dir. Alec bu dingin ve sakin yaşama alışmaya çalışırken, bir felaket senaryosunu andıran ve daha büyük bir yıkımın habercisi olan tuhaf olaylar yaşanır.

Tüm iletişim araçlarının devredışı kaldığı bu dönemde Alec, yaşanılanların ne olduğunu anlamaya çalışırken, içinde bulunduğu durumu da sorgulamaya başlar.