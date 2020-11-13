Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmaya Türkiye’nin 35 ilinden “Müzecilik”, “Süreli Etkinlikler”, “Gösteri Sanatları”, “Arkeoloji” ve “Restorasyon” kategorilerinde toplam 133 proje başvurdu. Gazeteci ve yazar Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği ve aralarında Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Görgün Taner, Nezih Başgelen ve Levent Çalıkoğlu’nun da yer aldığı seçici kurul, finale kalan 25 projeden altısını ödüle değer gördü.

Ayrıca seçici kurul iki projeye de “Alana Katkı Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

“Arkeoloji” kategorisinde Kayalıpınar Kazısı (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü); “Müzecilik” kategorisinde OMM-Odunpazarı Modern Müze (Odunpazarı Modern Sanat Vakfı); “Restorasyon” kategorisinde The Museum Hotel Antakya, 5. Mıntıka 4642 Numaralı Parsel Koruma Süreci (DS Mimarlık); “Süreli Etkinlikler” kategorisinde Çanakkale Bienali (CABININ), “Gösteri Sanatları” kategorisinde ise EBB Senfoni Orkestrası (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi) ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği (Van Devlet Tiyatrosu) Anadolu Ödülleri’nin sahibi oldu. “Alana Katlı Ödülü”nü ise “Arkeoloji” kategorisinde Ege Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri’nün üstlendiği Siirt - Başur Höyük Kazısı ve “Restorasyon” kategorisinde ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yolu Projesi aldı.