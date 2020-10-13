Anadolu’dan ilham alan halka vazolar

Halka Vazoları ilhamını Anadolu ve Akdeniz medeniyetlerinin üretimlerinden alarak çağdaş bir form dili yaratmayı amaçlayan, her tasarımın bir kez üretildiği seramik vazolardan oluşuyor. Paris’te sergilenen ilk edisyondaki tüm vazolar başarılı tasarımcı Simon Porte, Jacquemus tarafından satın alındıktan sonra Jacquemus’ün yeni restoranı Oursin’a yerleştirildi. Halka Vazo serisinin bir önceki edisyonu ise Milano’da çağdaş tasarıma yön veren Rossana Orlandi Gallery’de sergileniyor. Geçen bir yıl içinde üretilen toplam yüz dört adet özgün tasarım yurt içinde ve dışında çeşitli mekanlarda görücüye çıktıktan sonra Mesut Öztürk bu kez kendi çalışma alanını bir sergi mekanına dönüştürüyor.

Karmaşanın ruh hali

Öztürk sergisini söyle açıklıyor: “Normal zeminin ayaklarımızın altından kaydığı, alıştığımız normları sorguladığımız, tam bilemediğimiz ‘yeni normal’e doğru ilerlediğimiz bir değişim döneminin başlangıcında yer alıyoruz. Değişim dönemlerinin getirdiği tedirginlik, tekinsizlik, heyecan ve umuttan oluşan karmaşık ruh halini hepimiz derinden hissediyoruz. Bir süredir bu ruh halinin üretimlerime yansımasına izin vererek Halka Vazoları’nın normlarını sorguluyorum.” Sergi 10.00-18.00 saatleri arasında sanatçının Kadıköy’deki atölyesinde görülebilecek.