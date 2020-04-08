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08.04.2020 - 11:33 |

Andrea Bocelli'den Duomo'da canlı konser

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, corona virüs salgınından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Milano'da bir konser verecek. 12 Nisan Pazar Paskalya gecesinde Milano'daki ünlü Duomo Katedrali'ndeki konser, Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Andrea Bocelli'den Duomo'da canlı konser

Andrea Bocelli, corona virüs salgınından en çok etkilenen yerlerin başında gelen ülkesi için harekete geçti. Salgın en çok can kaybına neden olduğu Lombardia bölgesindeki Milano'da konser verecek olan Andrea Bocelli "sevgi, şifa ve umut" temasını ön plana çıkaracak.

Milano'daki görkemli Duomo Katedrali'nde 12 Nisan Pazar Paskalya gecesi Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak olan konser Andrea Bocelli'nin resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Karantinanın devam ettiği İtalya'da izleyicilerin alınmayacağı konserde ünlü tenor Andrea Bocelli, Ave Maria ve Sancta Maria gibi ünlü besteleri seslendirecek. Performans sırasında Andrea Bocelli'ye Duomo Katedrali'nin müzisyen din adamları da eşlik edecek.

600 yıllık Duomo Katedrali'ndeki konseri dünya çapında milyonlarca insanın izleyeceği tahmin ediliyor.

Andrea Bocelliden Duomoda canlı konser

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