Andrea Bocelli'yi milyonlar izledi

Dünyaya müzik aracılığıyla sevgi, şifa ve umut mesajları sunan bu benzersiz performans, Milan'daki tarihi katedral Duomo'da şehrin ve katedralin daveti üzerine gerçekleşti.

Bocelli etkinlik hakkında şunları söyledi: “Bu eşi görülmemiş deneyim benim için çok değerli. İçinden geçtiğimiz bu zorlu zamanlar acı verici olsa da hayatım boyunca yaşadığım en sevgi dolu anlar arasında yerini aldı. Hep birlikte aynı anda yalnız olma hissini doruklarında yaşadığımız bu günlerde milyonların dualarının sesi olmak beni derinden etkiledi. Sevgi bir lütuftur. Ve onun akışını sağlamak hayatın başlıca amacıdır. Kendimi hayata karşı bir kez daha borçlu hissediyorum. Bu etkinliği mümkün kılan herkese, Milan ve Curia şehirlerine ve bu daveti kabul ederek gezegen çapında bir kucaklaşmaya katılan ve bize cennetten bahşedilen lütfu kabul ederek yüreklerimize cesaret, dürüstlük ve iyimserlik getiren herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Milan şehri ve Duomo katedrali tarafından düzenlenen bu etkinliğin prodüksiyonu ise Universal Music Group ve Sugar Music tarafından yapıldı ve YouTube'un katkılarıyla milyonlara ulaştı.

Katedralin organisti Emanuele Vianelli eşliğinde özenle oluşturulmuş bir seçkiyi, solo vokal ve organ için özel olarak düzenlenmiş versiyonlarıyla söyledi. Bu seçki arasında Bach ve Gounod'nun 'Ave Maria'sı ve açılışı tamamen eşliksiz söylenen 'Amazing Grace' de bulunuyordu. Şehirde devam eden karantina halinde inanılmaz dokunaklı anlar yaşandı. Tüm performansın kaydı ise saatler içinde dijital platformlardaki yerini aldı.