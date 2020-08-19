Anıl Piyancı'dan yeni albüm heyecanı

Sadece 2020 yılı içinde çıkardığı Ex Arıyor, Yeşillendir, Yağmurlar, Limit Yok, Sıkı Dur, En Büyüğü isimli teklilerin ardından son dönemde oldukça verimli çalışmalara imza atan Anıl Piyancı, Türkçe rap dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştırıyor. En son 14 Ağustos’ta çıkardığı ‘Döndüm Durdum’ isimli şarkısı ve yeni klibi ile takipçilerini sevindiren sanatçı, sadece 3 günde 400 binin üzerinde izlenme elde etti.

Bu zamana kadar 4 albüm ve sayısız tekliye imza atan 30 yaşındaki sanatçı, gelecek planlarını Redbull.com’a verdiği röportajda anlattı. Türkçe rap sahnesinin sevilen ismi “Ex Arıyor”, “Yeşillendir”, “Yağmurlar”, “Limit Yok”, “Sıkı Dur”, “En Büyüğü” isimli teklilerin ardından en son 3 Temmuz'da Aklımı Kaçırdım isimli yeni şarkısını yayınlamıştı. Üzerinden çok geçmeden 14 Ağustos’ta “Döndüm Durdum” şarkısı ile müziğini seven herkesi müjdeleyen sanatçı, “Albüm’ü 2019’da çıkarmayı düşünüyordum. Tam o sırada çok konser oldu, yetişmedi derken 2020’de tekrar aksadı. Bu dönemde çıkarmanın doğru olmayacağını düşündük biraz da. Hâl böyle olunca yeni şarkılar üretmeye başladık. Tam tarih belli değil ama 2020’de kesin çıkacak” ifadesiyle yeni albümün de sözünü verdi.

Bu yaratıcı dönemde nelere dikkat ettiği sorulan müzisyen, “Aslında yaşadığın her şey içinde birikiyor. Biz farkına varmıyoruz. Geziyoruz, okuyoruz, izliyoruz… Şarkı yazmak insanı rahatlatır derler ya. Bizde de aynı durum. Stüdyoya girip müzik yapmak istiyorum. O an düşünmüyor olsam bile müzikleri açıyorum. Kötü moddayken gidip söz yazamam. Biraz gücün yerine olması lazım” diye konuştu.

‘Rap müzikte önce beat hazırlanır daha sonra söz yazılır’

Beste yaparken ise “Şarkı sözlerini önceden yazmıyoruz biz. Pek çok rapçi de öyle yapmaz. Normalde söz yazılır ve o besteye çevrilir. Ama rap müziğin besteye çevrilmesi gibi bir şansı yok. Tamamen o teknik üzerine olduğu için, onu yorumlayabilmek MC’nin elinde. Bu aslında bizi yazmak konusunda diğer kollardan ayıran bir şey” ifadesini kullandı.