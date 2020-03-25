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25.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ankara Caz Festivali çevrimiçi düzenlenecek

Caz Derneği’nin bu yıl 24’üncüsünü düzenlemeyi planladığı Uluslararası Ankara Caz Festivali, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Ankara Caz Festivali çevrimiçi düzenlenecek

Dünyanın ilk çevrimiçi festivali olarak gerçekleşecek festival, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde düzenlenecek konserle açılışını yapacak. Festival 10 Mayıs’ta son bulacak. Caz Derneği, UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliğiyle düzenlenen festival, 18 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Mümkün olan en kaliteli ses ve görüntü kullanılarak çevrimiçi düzenlenecek olan festivalde uygun görülen konserler ise canlı yayınlanacak. Festivalin bu yılki teması “Cazda Özgürlük ve Demokrasi” olarak belirlendi. Festivalin konser programları kısa süre içinde duyurulacak.

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