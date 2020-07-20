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20.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ankara Film Festivali’nin afişi hazır

Ankara Film Festivali, bu yıl 3-11 Eylül’de 31. kez düzenlenecek. Festivalin sonuçlanan afiş yarışmasında katılımcılar arasından Esin Güler’in eseri, festivalin afişi olarak belirledi.

Ankara Film Festivali’nin afişi hazır

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalde ulusal yarışmalar ve dünya sineması filmleri Kızılay Büyülü Fener Sinemaları’nda, en büyük üç salonunda normalleşme süreci tedbirleriyle düzenlenecek. Salonlara yüzde 50 kapasitede izleyici alınacak, ara verilmeyip salona yiyecek içecek ile girilmeyecek, film boyunca maske kullanılacak. Salonların sağlıklı olabilmesi, giriş ve çıkışların rahatlığı, doğal havalandırmaları için günde 3 seans film gösterilecek.

 

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