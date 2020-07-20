Ankara Film Festivali’nin afişi hazır

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalde ulusal yarışmalar ve dünya sineması filmleri Kızılay Büyülü Fener Sinemaları’nda, en büyük üç salonunda normalleşme süreci tedbirleriyle düzenlenecek. Salonlara yüzde 50 kapasitede izleyici alınacak, ara verilmeyip salona yiyecek içecek ile girilmeyecek, film boyunca maske kullanılacak. Salonların sağlıklı olabilmesi, giriş ve çıkışların rahatlığı, doğal havalandırmaları için günde 3 seans film gösterilecek.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.