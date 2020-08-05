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05.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ankara’da 11 belgesel

3 Eylül’de başlayacak 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın adayları belli oldu.

Ankara’da 11 belgesel

Ali İhtiyar’ın “Sessizliğin Gözyaşları”, Ayşegül Selenga Taşkent’in “Ovacık”, Ayten Başer Yetimoğlu’nun “İçimdeki Küller”, Gökçin Dokumacı’nın “Kuyudaki Taş”, Hakan Aytekin’in “Enstantane”, Hasan Söylemez’in “Tenere”, Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi”, Onur Erkin’in “Ege’nin Son Baharı”, Turgay Kural’ın “Ada’m”, Yağmur Kartal’ın “Oyuncakçı Saklı Yadigarlar” ve Yasin Semiz’in “Asfaltın Altında Dereler Var!” adlı filmleri 20 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü için yarışacak.

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