Antik Roma mermeri memleketine döndü

The Guardian’da yer alan habere göre müze yetkilileri, paketin içinde Jess adındaki bir kadının af dileyen bir mektubunu da buldu. Mektupta, “Bu eşyayı sadece hak ettiği yerden çalmakla kalmayıp üzerine bu yazıyı yazdığım için kendimi berbat hissediyorum. Büyük bir hataydı ve ancak şimdi yetişkin biri olarak bunun ne kadar düşüncesiz bir şey olduğunu anlıyorum” yazıyordu. Ayrıca Jess, keçeli kalemle yazılmış bu yazıyı silmek için uğaştığını ancak işe yaramadığını da mektubunda belirtti. The National Roman Museum’un müdürü Stephane Verger yaptığı açıklamada “2017’de bu mermer parçasını erkek arkadaşına hediye etmek için almış olmalı. Beni genç olduğu için etkiledi” dedi.



Verger, buna benzer olayın ilk kez yaşanmadığını belirtti. Verger’e göre geçen ekim ayında Nicole adındaki Kanadalı bir turist 15 yıl önce Pompeii Antik Kenti’nden çaldığı parçaları lanetli oldukları gerekçesiyle geri gönderdi.