Antik tatları keşif zamanı

Pandemi sebebiyle kendini evde izole eden çoğu insan, yemek ve ekmek yaparak bu sürecin üstesinden gelmeye çalıştı. Cambridge Üniversitesi’nde Miriam Rothschild Koruma Biyolojisi profesörü William Sutherland da karantinada, vaktini mutfakta geçirenler arasındaydı. Ancak profesör, bilindik yemek tarifi kitaplarını bir köşeye atarak, M.Ö 1750’ye dayanan tabletlerde yazan ve ‘mevcut en eski’ tariflerle yemek pişirmeyi tercih etti. Sutherland, geçen günlerde Twitter hesabından, yaptığı yemeklerin fotoğrafını “Mevcut en eski tariften Babil yemeği pişirmeye karar verdim” notuyla takipçileriyle paylaştı.



‘Sadece eğlence için’



India Today’e konuşan Sutherland; Yale Babil Koleksiyonu’ndan Angele W. Lassen, Eckart Frahm ve Klaus Wagensonner tarafından yayına hazırlanan, içinde yemek tariflerinin de bulunduğu “Ancient Mesopotamia Speaks” isimli kitabı keşfettiğini söyledi. Sonrasında ise “Bu yemekleri pişirmek eğlenceli olurdu” diye düşünerek kitabı satın alan profesör, bu macerasına başlama hikâyesini yine Twitter’dan “Deneysel arkeolojinin ciddi ve büyüleyici bir araştırma alanı var. Ama bu kez öyle bir şeye girişmedim. Sadece eğlence için” cümleleriyle anlattı.

Sutherland, ilk olarak kızı Tessa’nın tattığı yemeklerden biri olan kuzu yahnisini sosyal medyada paylaştı. Profesör, “Basit ve lezzetli bir yemekti. Ezilmiş pırasa ve sarımsakla süslemek de keskin bir sonuç verdi” diyerek ‘eski usül’ kuzu güvecin tarifini verdi.



Sosyal medyada ilgi gördü

Profesörün paylaştığı bu gönderiler sosyal medyada viral oldu ve çoğu kişi tarifler hakkında yorumlar yaptı. June Mccarrthy adlı Twitter kullanıcısı “Şahane ve sağlıklı görünüyor. Eski yemek tarifleri sunan bir restoran zinciri olsaydı iyi olurdu” yorumu yaptı.



Babil yemekleri



Bill Sutherland, takipçileriyle yaptığı yemeklerin kitaptan tariflerini de paylaştı. Tariflerden en çok etkileşim alan ise kuzu yahnisi oldu.



Kuzu Yahnisi



“Tarifte et kullanılır. Suyu hazırlayın ve yağı içine ekleyin. Sonrasında da ince taneli tuzu, kurutulmuş arpa kekini, soğanı, Pers soğanını ve sütü ekleyip karıştırın. Ardından da sarımsak ve pırasayı ezip ekleyin.”