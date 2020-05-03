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03.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antikacılardan hastanelere yardım

Fransa, önceki günlerde zor durumdaki hastanelerini desteklemek için ülkenin antika mobilyalarından bazılarını açık artırma ile satacağını duyurdu.

Antikacılardan hastanelere yardım

The Guardian’da yer alan habere göre ülkenin ulusal mobilya koleksiyonuna sahip Mobilier National, eylül ayında gerçekleşecek açık artırmaya çıkarılacak nesnelerin bir listesini hazırlamaya başladı. Henüz hangi mobilyaların satılacağı bilinmese de Fransız medyası aralarında 19’uncu yüzyıldan, Louis Philippe I’in 1830 ile 1848 yılları arasındaki saltanatından kalma yaklaşık 100 nesnenin olduğu parçaların seçileceğini tahmin ediyor.

Uderzo’nun çizimleri de satılacak

Önceki ay 92 yaşında hayatını kaybeden ve “Asteriks ve Obeliks”in yaratıcısı çizer Albert Uderzo’nun orijinal çizimleri de Fransız hastanelerine yardım için satışa çıkacak. Artcurial Müzayede Evi tarafından 26 Mayıs’ta yapılacak açık artırmada Uderzo ve Rene Goscinny tarafından yaratılan “Asteriks ve Obeliks”in 2 kitabından 5 orijinal çizim satışa sunulacak. Müzayede yetkilileri, “La Galère d’Obélix”, “Astérix et Latraviata” ve “La Rose et le Glaive” kitaplarındaki Asterix sayfalarının 80 bin euro ile 120 bin euroya satılacağını tahmin ediyor. 

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