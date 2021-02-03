Apple TV’den ‘CODA’ya rekor ücret

Siân Heder imzalı kadrosunda Emilia Jones, Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant ve Ferdia Walsh-Peelo’nun yer aldığı film, işitme engelli bir balıkçı ailesinde doğan ve işitme engeli olmayan Ruby Rossi’ye odaklanıyor. Balıkçılık yapan Rossi’nin hayali ise şarkıcı olmak. Apple’ın filmi ne zaman takipçileriyle buluşturacağı bilinmiyor.