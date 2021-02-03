03.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Apple TV’den ‘CODA’ya rekor ücret
Apple, dünya prömiyerini 2021 Sundance Film Festivali’nde yapan Siân Heder imzalı “CODA”nın haklarını 25 milyon dolara satın aldı. Bu anlaşmayla Apple, Palm Springs’e ait olan 22 milyon dolarlık festival rekorunu geçmiş oldu.
Siân Heder imzalı kadrosunda Emilia Jones, Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant ve Ferdia Walsh-Peelo’nun yer aldığı film, işitme engelli bir balıkçı ailesinde doğan ve işitme engeli olmayan Ruby Rossi’ye odaklanıyor. Balıkçılık yapan Rossi’nin hayali ise şarkıcı olmak. Apple’ın filmi ne zaman takipçileriyle buluşturacağı bilinmiyor.