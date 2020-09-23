İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Temellerini 2014'te attığınız bir birliktelik bu. Hikayesi nasıl başladı öğrenebilir miyiz?

Biz Alaçatı'da çalışırken tanıştık. Kısa bir süre içerisinde çok yakın arkadaş olduk ve o zamandan beri birlikte bir iş yapma hayali kurduk. İlk önce restaurant açabiliriz diye düşünmüştük ama müziğe olan sevgimiz ağır bastı ve birlikte müzik üretmek istedik.

Ne demişler arkadaşınla iş yapma müzik yap.

Müziğinizde synth-pop unsurlar da dikkat çekiyor. Türkiye'de pop müzik sevilse de dinleme tercihleri genelde türlere göre pek şekillenmiyor. Bu synth-pop tercihi nasıl şekillendi?

Manitas olarak bu yola adım atarken kendimize verdiğimiz ilk söz müziğimizi içimizden geldiği gibi yapacağımızdı. Bu hisle üretimimize başlayıp, kendimizi en iyi ifade edebildiğimizi düşündüğümüz ve tamamen bizi yansıtan Olsun şarkısını yaptık. Özellikle bir tür üzerinde yoğunlaşmak gibi bir gayemiz olmadı. Bundan sonraki projelerimizde de bu hislerle ve heyecanla ilerleyeceğiz.







"Manitas olarak iyi bir takımız"

90'lar ve 2000'lerin başında grup müziği yaygındı. Ancak günümüzde genelde solo kariyerler dikkat çekiyor. Şu anın müzik koşulları için farklı bir birliktelik bu. Uyumunuzu merak ediyorum...

Biraz yakından bakarsak müzik sektöründe solo bir kariyerin neredeyse imkansız olduğunu görebiliriz. Çünkü bildiğimiz gibi prodüksiyon bir ekip işi. öne çıkanın tek bir kişi gibi görünmesi bir algı değişiminden kaynaklanıyor olabilir. Bize gelecek olursak da manitas olarak iyi bir takımız. İkimiz karakterlerimizle birbirimizi tamamlarken, çok değerli ekibimiz de asıl büyük resmi tamamlıyor.

Bu birliktelik ile "Olsun" adını taşıyan single çalışmanız geldi. Devamında klip de çekildi. Nasıl bir şarkı bilgileri sizden alalım.

Aslında önce Olsun şarkısını yaptık sonra Manitas'ı kurmaya karar verdik. İlk başta arkadaşlarımıza akustik çalıp söylüyorduk. Güzel tepkiler aldıkça da bu işi yapmak için motive olduk. Düzenlemeyi yapan sevgili dostumuz Mehmet Bekalp ile konuşup elektronik bir altyapı için çalışmalara başladık. Daha sonra arkadaşımız ve aynı zamanda klip yönetmenimiz Kadir Arıcı ile klip üzerine fikirler ürettik. Yapım şirketimiz Wonder Wheel Live'in destekleriyle de projeyi tamamladık. Çok keyifliydi. Klibimizi Wonder Wheel Live YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

"Aynı şeylerle karşınızda olmak istemeyiz"

Müzikal yolculuk bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek? Benzer ritimlerle mi yoksa insanları şaşırtma ihtimaliniz de var mı?

Hep aynı şeylerle karşınızda olmak istemeyiz ve öyle bir hedefimiz yok. Tek bir tarza bağlı kalmak bizim için çok zor olacaktır. Farklı şeylerden hoşlanan iki insanız ve müziğimize hayat veren farklı aranjörlerle kafa kafaya vereceğiz. Bu yüzden tek bir şeye bağlı kalmak mümkün olmayabilir. İlk şarkımız “Olsun” ile ikinci şarkımız çok farklı ama kalıcı olan şey şarkılarımızda elektronik ögeler olması olacaktır. Yeni projelerimizle ilgili haberleri Manitas instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Pandemi süreci insanları evlerine kapatsa da özellikle sanatçılarda bir üretkenlik söz konusu. Sizin bu süreciniz nasıl geçti? Neler yapıyorsunuz?

Pandemi süreci bizim için kendimizi bulmak ve keşfetmek ile geçti. Manitasın oluşumu bu süreç içinde oldu zaten. İzmir'de yaşıyorduk İstanbul'a yeni bir hayat kurmak için geldik heyecanlıyız :) 3 aydır İstanbul'dayız. Sürekli üretiyoruz, besteler yapıyoruz. Evde küçük bir stüdyomuz var demolar kaydediyoruz, eğitimler alıyoruz, enstrümanlarımızda kendimizi geliştiriyoruz.

Bu noktada yaşadığımız süreci de düşünecek olursak geleceğe nasıl bakıyorsunuz?

Biz bu süreci kendi içimizde iyi idare ettiğimizi düşünüyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Manitas olarak sahneye çıkıp dinleyicilerimizle buluşmak istiyoruz. Hayatlarımız normale dönüp sahneye çıkana kadar da üretime devam etmeyi planlıyoruz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr