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11.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Arkas Sanat Merkezi’nden çocuklar için aktiviteler

Arkas Sanat Merkezi, çocuklar okuldan uzak eğitimlerine evde devam ederken sanatla ve hobileriyle bağlarını koparmamaları için harekete geçti ve 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel online aktiviteleri erişime açtı.

Arkas Sanat Merkezi’nden çocuklar için aktiviteler

Arkas Sanat Merkezi, çocukların ebeveynleriyle yapabilecekleri, çizimden boyamaya, dokuları keşfetmeden el ve göz koordinasyonunu geliştirmeye kadar 20’nin üzerinde aktiviteyle eğlenceli saatler geçirmelerini hedefliyor. 

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