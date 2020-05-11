11.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Arkas Sanat Merkezi’nden çocuklar için aktiviteler
Arkas Sanat Merkezi, çocuklar okuldan uzak eğitimlerine evde devam ederken sanatla ve hobileriyle bağlarını koparmamaları için harekete geçti ve 5-7 ve 8-10 yaş gruplarına özel online aktiviteleri erişime açtı.
Arkas Sanat Merkezi, çocukların ebeveynleriyle yapabilecekleri, çizimden boyamaya, dokuları keşfetmeden el ve göz koordinasyonunu geliştirmeye kadar 20’nin üzerinde aktiviteyle eğlenceli saatler geçirmelerini hedefliyor.