Art.Ist Sauna’da eser satışları başladı

İlk “Sanat Pazaryeri” teması ile 21 Aralık 2020’de İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da kapılarını açan Art.Ist Sauna, Türkiye’de ilk defa 1.500 m2 alanda erişilebilir sanat konsepti ile yüzlerce sanatçı ve sanat eserini sanatseverler ile buluşturdu. Türkiye’nin önde gelen sanat ve etkinlik alanlarından UNIQ Expo, ilk sanat kuluçka merkezi olan McArt.ist Art Incubation Center ve sanat yatırımlarının önde gelen kurumlarından TTLC Sanat Danışmanlığı iş birliğiyle çağdaş sanat alanında eser üreten sanatçıları bir araya getiren Art.Ist Sauna’da sergilenen 200’e yakın sanat eserinin satışlarına da başlandı. Satışlardan elde edilen gelirin büyük kısmının sanatçıya aktarıldığı iş modeli ile çalışılan Art.Ist Sauna’da sanat galerilerine göre daha az komisyon oranı uygulanıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği 282’nci Sanat Buluşmasında Art.Ist Sauna’yı ziyaret etti

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirin tamamıyla sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, Ege Yapı iş birliği ile hayata geçirdiği Atölye Cer projesinde üretilen eserleri ile Art.Ist Sauna’da yer alıyor. İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri her Çarşamba düzenledikleri “Sanat Buluşmaları”nın 282’nci haftasında erişilebilir sanat konseptiyle birbirinden farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan Art.Ist Sauna’yı ziyaret etti. Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik’in anlatımıyla sergi turu gerçekleştiren İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Art.Ist Sauna hijyen kurallarına uygun olarak faaliyet gösteriyor. Doğal hava sirkülasyonu ile 5 metrelik yüksek tavanı sayesinde ferah bir ortam sunan alana aynı anda 300 kişi alınabiliyor. Hafta içi her gün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olan Art.Ist Sauna, İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da yıl boyuncu ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.