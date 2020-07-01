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01.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Arter’de çocuklar için yaz atölyesi

Haziran ayında kontrollü olarak kapılarını ziyaretçilerine açan Arter’in çevrimiçi çocuk atölyeleri bu ay da devam ediyor.

Arter’de çocuklar için yaz atölyesi

Farklı yaş gruplarından katılımcılara açık olan atölyelerde çocuklar çağdaş sanatı keşfederken bir yandan da kendi eserlerini üretiyorlar. 4 ve 25 Temmuz’da “Eksik Parçayı Tamamla”, 11 Temmuz’da “Ekrandaki Ben”, 18 Temmuz’da ise “Geçmiş Ne Renktir?” başlığıyla düzenlenecek ücretsiz atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olduğundan ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor. 

Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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