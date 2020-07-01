Arter’de çocuklar için yaz atölyesi

Farklı yaş gruplarından katılımcılara açık olan atölyelerde çocuklar çağdaş sanatı keşfederken bir yandan da kendi eserlerini üretiyorlar. 4 ve 25 Temmuz’da “Eksik Parçayı Tamamla”, 11 Temmuz’da “Ekrandaki Ben”, 18 Temmuz’da ise “Geçmiş Ne Renktir?” başlığıyla düzenlenecek ücretsiz atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olduğundan ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.