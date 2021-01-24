Arthouse'ta Uzak Doğu esintileri

Geç Gelen Bahar (Late Spring) – 26 Ocak Salı – Saat 15:05

Japon aktris Setsuko Hara'nın, Yasujiro Ozu yönetmenliğinde savaş sonrası Japonya'da Noriko adında bekar bir kadını canlandırdığı film üçlemesinin ilki filmi 26 Ocak Salı öğleden sonra ekranlara gelecek. Filmde, dul bir adam ve kızı Noriko, teyzeleri Noriko'nun artık evlenmesi gerektiğini söyleyene kadar birlikte mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Her ne kadar babasını yalnız bırakmak istemese de Noriko kendisini ve babasını evlenmesi gerektiğine ikna eder.

Erken Gelen Yaz (Early Summer) – 27 Ocak Çarşamba – Saat 17:25

Çarşamba akşamüstü, Usta film yapımcısı Yasujiro Ozu'nun yönetmenliğinde çekilen üçlemenin her biri farklı evrenlerde geçen öykülerinden ikincisi ekranlarımıza gelecek. Bu öyküde Noriko, sağlam geniş bir aile ve birçok arkadaşa sahip genç bir kadındır. Çok mutlu görünmektedir ancak etrafındakiler 28 yaşına gelmesine rağmen halen evlenmemiş olması konusunda endişelidirler.

Yine Yasujiro Uzo imzası taşıyan ve büyük ustanın başyapıtı olarak saygı gören “Tokyo Hikayesi (Tokto Story”) de Şubat Ayı içerisinde FilmBox Arthouse ekranlarında üçlemeyi tamamlayacak.

Kırmızı Fenerler (Raise the Red Lantern) – 28 Ocak Perşembe – Saat 09:40

Filmbox Arthouse ekranlarında filmlerle Uzak Doğu gezimizin rotası Perşembe sabahı bizleri Çin’e götürüyor. 1920’lerin Çin’inde geçen bu drama, babasının ölümünden sonra, zengin bir adam olan 50 yaşındaki Chen-Zuoqian’la evlenmeye zorlanan 19 yaşındaki Song-lian’ın öyküsünü anlatıyor. Song-lian adamın dördüncü karısı olur ve kocasının gözüne girebilmek için ilk üç eşle rekabet etmek zorunda kalır. Filmin yönetmeni Uçan Hançerler Evi, Kahraman ve İmparatoriçe filmleriyle tanınan Zhang Yimou.

Yaşamak (To Live) – 31 Ocak Pazar – Saat 15:15

Pazar öğleden sonra Filmbox Arthouse ekranlarında bir diğer Zhang Yimou filmi bizleri bekliyor. Tüm dünyada ilgi uyandıran “Yaşamak”, Çin'de kaderleri zengin asillikten köylülüğe doğru değişirken yıkıcı olaylara katlanmak zorunda kalan Fugui ve Jiazhen’in öyküsünü anlatıyor.