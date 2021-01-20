Aşı için sanat!

İtalya’nın Torino şehrinde bulunan Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi, ülkedeki aşılama çabalarına yardımcı olmak için galerilerini sağlık çalışanlarına açmaya hazırlanıyor. Artnet’te yer alan habere göre müze, halk için bir aşılama merkezine dönüştürülen ilk kültürel mekân olacak. Aşılama programı, ilk aşılanacak grup olan sağlık çalışanları ve yaşlılar için mart ya da nisan ayında başlayacak. Müze müdürü Carolyn Christov-Bakargiev yaptığı açıklamada, müzenin sosyal mesafeyi korumak için gerekli alana sahip girişim için ‘iyi donanımlı’ olduğunu söyledi.

Sergiler halka açık

Bakargiev, müzenin üçüncü katında aşılanma sürerken İtalya’daki pandemi sebebiyle yapılan kısıtlamaların kalkması durumunda müzenin halka açık birinci ve ikinci katlarındaki sergiler de ziyaretçilere açık olacak. Aşı olmaya gelenler İsviçreli sanatçı Claudia Comte’nin eserlerini görecek. Aynı zamanda sanatçı aşı merkezi için özellikle akılda kalan yeni bir ses parçası da hazırlıyor.

Konser mekânında aşı

İngiltere’deki Bournemouth isimli konser mekanı, aşı merkezine dönüştürüldü. BBC’de yer alan habere göre, haftada 9 bin kişinin aşılanması beklenen ve İngiltere’nin güneyinde bulunan konser mekanında öncelikle sağlık çalışanları aşılanacak. Daha sonra ise diğer öncelik sırasında bulunan vatandaşlar buraya çağrılarak aşı olabilecekler.