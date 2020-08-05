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05.08.2020 - 11:31 |

Asım Can Gündüz Gitar Yarışması'na katılımlar devam ediyor

Zuhal Müzik ve Evrencan Gündüz işbirliği ile düzenlenen, ülkenin gençlerine müziğin birleştirici ve barışçıl mesajını sunmak ve Rock müziğin tanınmasını, sevmesini sağlamayı amaçlayan Asım Can Gündüz'ü anmak için düzenenlenen “Asım Can Gündüz Gitar Yarışması” na katılımlar devam ediyor.

Asım Can Gündüz Gitar Yarışması'na katılımlar devam ediyor

Amerika’da büyüyen ve başarı ile gelişen kariyerinden vazgeçerek, 80’lerde Türkiye’ye dönen, ülkenin gençlerine müziğin birleştirici ve barışçıl mesajını sunmak ve Rock müziğin tanınmasını, sevmesini sağlamayı amaçlayan Asım Can Gündüz'ü anmak için düzenenlenen “Asım Can Gündüz Gitar Yarışması” na katılımlar devam ediyor.

Zuhal Müzik ve Evrencan Gündüz işbirliği ile düzenlenen bu özel yarışmanın katılım koşulları ise;

Hangi yaşta olursanız olun, Elektro, klasik ya da akustik gitarınızla,  Çalım tarzı ve stili gözetmeksizin,  Çalınan cover ya da özgün içerikteki eserin 2 dakikayı geçmeyen solo gitar performansınızı, Yüzünüzün ve enstrümanınızın görünür haldeki videosunu Youtube'a yükleyip,Zuhal Müzik'in web sayfasında yer alan katılım formunu doldurmak yeterli.

 

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