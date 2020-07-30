‘Aşk, Büyü, vs.’ ödülleri topladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın önceki gece sahiplerini bulan ödüllerinde Ümit Ünal’ın yönettiği “Aşk, Büyü, vs.” öne çıktı. Yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığındaki yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ile yazar Hakan Bıçakçı’dan oluşan jürinin öne çıkardığı diğer iki film, Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız” ve Orçun Behram’ın yönettiği “Bina” olarak sıralanıyor.

Yurtdışında olduğu için törende bulunmayan Ümit Ünal’ın gençken birbirlerine âşık olan iki kadının yıllar sonra buluşmasını konu alan filmi, En İyi Film, En İyi Senaryo ve başrol oyuncuları Ece Dizdar ve Selen Uçer’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandırdı.

Ece Dizdar ödül konuşmasında rol arkadaşı Uçer’e teşekkür etti ve LGBT+ bireylerin temsilinin altını çizdi. Selen Uçer ise konuşmasında kadın dayanışmasına vurgu yaptı ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedi.

Yönettiği ilk film

Oyuncu, senarist ve yazar Ercan Kesal’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Nasipse Adayız” da ödüllerde öne çıkan ikinci film oldu. İstanbul’da bir belediye başkanı aday adayının bir gününü merkeze alan film, Kesal’a En İyi Yönetmen Ödülü ve FIPRESCI Ödülü kazandırdı. Geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan’ın anıldığı FIPRESCI Ödülü’nü Kesal, Cebenoyan’a adadı. En İyi Yönetmen Ödülü aldığı konuşmasında ise ödülü “Sinema bir yönetmen sanatıdır diyen biri için gecenin en güzel armağanı” olarak değerlendirdi. Film ayrıca En İyi Kurgu Ödülü kazandı.

Orçun Behram’ın bir distopya olan ilk filmi “Bina” da bu yılki ulusal yarışmada öne çıktı. Geçen yıl Toronto Film Festivali’nin seçkisinde yer alan film, Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Ayrıca görüntü yönetmeni ve müzik ödüllerini de kazandı. Altı kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne de “Bina” layık görüldü. İlk film jürisinde yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç yer alıyordu.

Akpınar belgeseli

Tören sona ererken 9-20 Ekim’de fiziksel olarak gerçekleştirilecek 39. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması bölümünde yer alacak filmler de açıklandı. Yarışacak belgeseller arasında Zeynep Dadak’ın yönettiği “Ah Gözel İstanbul”, Deniz Tortum’un imzasını taşıyan “Maddenin Halleri” ve Serdar Kökçeoğlu’nun yönettiği “Mimaroğlu” da bulunuyor. Ulusal yarışma töreninin kapanış filmi olarak Selçuk Metin’in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen “İyi ki Yapmışım” belgeseli de izleyicilerle buluştu. Filmin ilk gösterimine Metin Akpınar’ın yanı sıra yönetmen Selçuk Metin, filmin senaryosunu kaleme alan Zeynep Miraç, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, filmin müziklerini besteleyen Murat Evgin de katıldı.

ÖDÜL LİSTESİ

Ulusal Uzun Metraj Yarışması

Altın Lale En İyi Film: “Aşk, Büyü vs.”

Onat Kutlar anısına Jüri Özel Ödülü: “Bina”

En İyi Yönetmen: Ercan Kesal (“Nasipse Adayız”)

En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal (“Aşk, Büyü vs.”)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Uçer ve Ece Dizdar (“Aşk, Büyü vs.”)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Al (“Körleşme”)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya (“Bina”)

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (“Nasipse Adayız”)

En İyi Özgün Müzik Ödülü: Can Demirci (“Bina”)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü: “Bina”

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film: “Siyah Güneş” (Arda Çiltepe)

Mansiyon - Ahtapot / Engin Erden

FIPRESCI Ödülü Ulusal Yarışma: “Nasipse Adayız” (Ercan Kesal)