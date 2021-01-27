Aşk Filmleri: Aşk Ve Romantizm Konulu En İyi Aşk Filmleri (Yerli & Yabancı)

Size bir gülümseme ve gözü yaşlı bir gülümseme vermek için bu en iyi aşk filmlerini kaçırmayın. Bu seçimi seveceğinize eminiz.

Sinemadaki en güzel aşk hikayeleri, en iyi ihtimalle kalbin hikayelerini anlatan filmlerdir, çünkü sinema ve aşk uzun (ve genellikle güzel) bir hikayedir. Platonik aşk, cinsel aşk, kötü biten (genel olarak) veya iyi biten aşk hikayeleri, hepsi aynı kategoride temsil edilir.

Açıkçası, romantizm aşırı nazik görüntüsünün kurbanı oldu. İşte önünde gülümsemekten, hemen düşünmekten yardım edemeyeceği bir terim: hatmi, duygusallık, ucuz gül demetleri, duygusallık ve damlalar. Yine de, bazı aşk filmleri en güzellerinden bazılarını oluşturuyor. 50 aşk filminden oluşan bu seçki için, çok şükür ki Woody Allen, Billy Wilder veya Ernst'in klasiklerini Antoine Doisnel, Harry ve Sally'yi bulmamıza izin veren oldukça ezici bir alt kategori olan romantik komedi tadındadır.

1.Gurur ve Önyargı İMDb 8.1

İngiltere'de 17. yüzyılın sonunda 5 kız kardeş, kızlarının mükemmel kocayı bulmasını amaçlayan anneleri tarafından büyütüldü. Kızlarından Elizabeth (Lizzy) bunu özlemiyor ve annesinden çok farklı düşünüyor. Ama Bay Darcy hayatına girdiğinde işler daha karmaşık hale gelir… Doğuştan duygu, hisler ve sürprizler Lizzy'ye kalbinden dokunur, gururuna rağmen. Bu filmi henüz görmemiş olanlarınız onu sevecek.

2.Asla Unutma İMDb 5.0

Filmin başlangıcından itibaren ton belirlendi. Ölümsüz aşkı Allie'ye adanmış bir kitaptan bazı notlar okuyan yaşlı bir adamla (Noah) başlar. Yavaş yavaş nasıl tanıştıklarını, ayrılıklarının dramını ve her şeye rağmen bir arada kalma mücadelelerini anlatıyor. Aşk her şeyden güçlüdür ve bu filmde göreceksiniz.

3.PS Seni Seviyorum 5.9

Holly ve Gerry üniversiteden beri birbirlerine aşıklardır ve birbirlerinin ruh eşi olduklarını bildikleri için hepsi daha mutludurlar. İkisi birbirini mükemmel bir şekilde tamamlar, ancak hayal bile edilemeyen bir şey olur: Gerry ölür. Ortadan kaybolmasından birkaç ay sonra, Holly posta kutusunda sürprizler alır.

4.Yıldızlarımız İMDb 6.1

Bu film izleyiciler arasında en popüler filmlerden biriydi çünkü nadir bir duygu ile doludur. Bir "yaşam için" dönüşen basit bir tamam, işte ruhtur! Hazel Grace 16 yaşından beri akciğer kanserinden muzdariptir, ancak bir gün hayatının aşkıyla tanışır, Augustus Waters. İkili, kanserli çocuklar için bir destek grubunda bir araya geldi ve yavaş yavaş Augustus hayatına yeni bir anlam kazandırır.

5.Moulin Rouge İMDb 6.5

Hiçbir koşulda kaçırılmaması gereken bir klasik. Bohem bir sanatçı olan Christian ile Moulin Rouge'un harika şarkıcısı Satine arasında bir aşk. Efsanevi bir yer -Paris-, pek çok dram, rüyalar, canlı müzik ve gerçek bir atmosfer. Bunlar, Baz Luhrmann'ın bu muhteşem filminin bileşenleridir.

6.Zaman Hakkında İMDb 6.3

Ailesindeki tüm erkekler gibi zamanda yolculuk yapma gücüne sahip genç bir adam olan Tim Lake'in hikayesi. Arzularının gerçekleşmesi için genç adamın bunu çok düşünmesi gerekiyor. Yılbaşı gecesi güzel Mary ile böyle tanışır.

7.Titanik İMDb 8.3

En az 100 kez gördüğümüz bir başka klasik! Görmekten ve tekrar görmekten asla yorulmadığımız bir film! Jack ve Rose'un gözleriyle karşılaştıkları bu an, sevgilimiz için aynı aşkı, samimi, tutkulu ve romantik olmasını gerçekten istemenize neden oluyor. Açıkçası, sonu biliyoruz, ama en önemlisi, her şeyin karşı çıktığı iki varlık arasındaki bu buluşmadır.

8.Kasımda Aşk Başkadır İMDb 7.6

İki dünya, buluşan iki evren arasındaki aşk hikayesi. Kahraman, biraz kayıpken kahraman başarılı bir reklamcıdır. Nelson ve Sara, ehliyetlerini yeniden almak için bir sınav sırasında buluşur. Onu kopyalamaya karar verir, ancak amir onu aldatanın kendisi olduğunu düşünerek onu gönderir. Genç kadın nerede yaşadığını bulmaya çalışır.

9.Sevgili John İMDb 6.3

Özel Kuvvetler askeri John Tyree izinliyken babasını ziyarete gider. Savannah Curtis bir üniversite öğrencisidir. İkisi bir plaj partisinde buluşur ve ilk görüşte aşk anında olur. Birlikte geçirilen iki haftadan sonra John, Özel Kuvvetler ve Savannah ile Üniversiteye geri dönmelidir. Birbirlerine yazacaklarına ve aşk ilişkilerine uzaktan devam edeceklerine söz veriyorlar.

10.Göl Evi İMDb 6.8

2006 yılında, Dr. Kate Forster yaşadığı ve sevdiği güzel göl evinden ayrıldı. Posta kutusuna, yeni kiracıdan postasını yeni adresine iletmesini isteyen ve ona iskeleyi ve evin eşiğini lekeleyen pençe izlerinin kendisinden önce orada olduğunu söyleyen bir mektup bırakır. taşınmak. Mimar Alex Wyler bu eve gelir ve Kate'in mektubunu bulur.

11.Julet'e Mektuplar İMDb 6.5

New York'ta bir dergide çalışan genç bir Amerikalı olan Sophie, Manhattan'da İtalyan restoranını açmak üzere olan nişanlısı Victor ile Verona'ya bir yolculuğa çıkar. Sophie, Verona'yı biraz daha tanımak için bu konaklamadan yararlanır. Orada Juliet'in yüzlerce gencin aşk konusunda yardım ve tavsiye istemeye geldiği evini keşfeder. Sophie orada 50 yıllık bir mektuba rastlar ve onu cevaplamaya karar verir.

12.Beni Hatırla İMDb 6.3

Tyler, New York'ta yaşayan asi bir çocuk ve ailesiyle karmaşık bir ilişkisi var. Ally ile tanıştığında gerçek bir değişiklik olur. Tyler kısa bir hikaye ile başlar, ancak Ally'nin neşesi ve olma şekli onu büyüler. Sonunda ona aşık olur.

13.Bana Elini Ver İMDb 6.1

Erkek arkadaşının evlenme teklifini beklemekten bıkan Anna, rolleri tersine çevirmeye ve sevgilisinden kendisiyle evlenmesini istemeye karar verir. Amerikalı bunu yapmak için bir İrlanda geleneğinden yararlanmak istiyor. Ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecek.

14.Yemin İMDb 6.7

Son derece aşık bir çiftin hikayesi. Aşıklar bir gün trafik kazası geçirir. Başına gelen bir şok nedeniyle Paige komaya girer. Leo'nun diğer yarısı olan en ufak bir hatırası olmadan uyanarak sona erer. Çaresiz genç adam bu nedenle sevdiği kişiyi geri kazanmak zorundadır.

500 Gün Birlikte İMDb 7.1

Tom, aşkın önceden belirlenmiş ve büyülü bir şekilde geldiğine inanan bir çocuk, Summer tam tersini düşünüyor. Her şey onlara karşı çıkıyor gibi görünse de, sonunda birçok ortak yönleri olduğunu fark ederler. Hareketli bir hikaye, aşktan değil, aşktan bahseden bir hikaye.

16.Kazablanca İMDb 8.6

Michael Curtiz'in Hollywood başyapıtlarından biri olan Casablanca , en iyi romantik filmler sıralamamızda birinci sıradaysa, çok aştığı için, türün olağan sorunları, bir yandan da birçok klişeyi Brekadan yararlanmayı başarırken, tüm arketipler terbiyesizce yükseldiğinde, kişi Homeros'un derinliklerine ulaşır.

17.Birleşik Krallık'ta İMDb 6.3

Genç Bostwana Kralı ile 24 yaşındaki Londralı arasında her şeyin karşı çıktığı bir aşkın gerçek hikayesi. Birlikte İngiliz ve Afrika yasalarına, ailelerine ve apartheid'in emirlerine meydan okumak zorunda kalacaklar. Tüm engelleri aşan sevgileri ülkenin geleceğini değiştirdi ve tüm dünyaya ilham verdi.

18.Söz İMDb 5.9

1914'te savaş patlak verme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken ve Osmanlı İmparatorluğu çökerken, genç bir Ermeni tıp öğrencisi olan Michael ve Amerikalı bir fotoğrafçı muhabir olan Chris, aynı kadına, Ana'ya ve iyilik için rekabet edin. Romantik tutku, Ermenilerin katliamını anlatan tarihi entrikaya karışır.

19.Amélie Poulain'in Muhteşem Kaderi - 2001 İMDb 8.1

Amélie 23 yaşında ve artık aşka inanmıyor. Küçük bir Paris apartmanına taşındığında, bir kaide arkasına gizlenmiş, 40 yıl önce orada kalan hatıralarla dolu bir kutu keşfeder. O andan itibaren, komşularının eşliğinde, sahibini bulmak için soruşturmayı yürütür. Ve bu arada, sürekli parmaklarının arasından kayan yakışıklı Nino'ya aşık olacak.

20.Harold ve Maude (Harold ve Maude) - 1971 İMDb 6.7

Ölümden etkilenen genç bir yetişkin olan Harold, eski, eksantrik, seksenli eksantrik ve sosyal geleneklere pek az meyilli olan Maude ile tanışır. Hıçkıdık'ın annesi, ilk bakışta birbirlerine sunacak çok az şeyi varmış gibi görünen bu iki varlığı elbette tutmaya çalışsa da, ikisi birbirinden ayrılamaz hale gelir. Mizah dolu, ama dokunaklı bir hassasiyetle dolu kült film.

21.Aşk - 2012 İMDb 8.3

Michael Haneke'nin son nefese kadar birbirimizi nasıl sevebileceğimizi anlatan güçlü bir filmi. Nadiren yaşlıları başrollerde görüyoruz, burada, Jean-Louis Trintignant ve geçen yıl vefat eden Emmanuelle Riva olağanüstü. En iyi yabancı film Oscar'ını aldı.

22.Brokeback Dağı'nın Sırrı (Brokeback Dağı) - 2005 İMDb 7.7

Kayalık dağlarda izole edilmiş iki sığır çobanı aşık olur. Tek sorun, içlerinden biri evli. Karısı gerçeği öğrenince yürek burkan bir sahnede iki sevgilinin hayatı sonsuza dek alt üst olur. Kanadalı Annie Proulx tarafından yazılmış bir kısa öykünün mükemmel bir şekilde başarılı uyarlaması, üç seçkin oyuncu tarafından ustaca canlandırılmıştır.

23.Ay Işığı - 1987 İMDb 6.3

İtalyan-Amerikan dul eşi Loretta Castorini'nin, sevmediği bir adamın evlenme teklifini kabul etmeye istifa ettiği, sadece nişanlısının diri diri yüzülmüş erkek kardeşine sırılsıklam aşık olduğu büyüleyici komedi dram. Cher ve Nicolas Cage tarafından yorumlanan ana kahramanlar ile Loretta'nın ailesini oluşturan dünyevi karakterler arasındaki diyalogların incelik ve mizahına direnmek imkansız.

24.Kamouraska - 1973 İMDb 6.7

Anne Hébert'in adını taşıyan romanından uyarlanan Kamouraska, şiddetli bir kocayla mücadele eden ve bir doktora çılgınca aşık olan bir kadının hikayesini anlatıyor. İkincisi, aşklarını yaşamanın tek yolunun kocasına suikast düzenlemek olduğuna onu ikna edecektir. Ancak işler o kadar basit olmayacak. Geneviève Bujold, burada ilk olağanüstü rollerinden birini elinde tutuyor.

25.Lanetli Çim - 1995 İMDb 6.0

Görkemli Josiane Balasko ve Victoria Abril'in perdeyi parlattığı, mizahın altında bir aşk üçgeni hikayesi. Heteroseksüel evli bir kadın, kendisini geri kazanmak için her şeyi deneyen kocasının büyük umutsuzluğuna, varsayılan ve erkeksi bir lezbiyen olan bir kadının büyüsüne kapılır. Komik sahneler bolca var.

26.Anne Trister - 1986 İMDb 5.8

Anne, Quebec'e yerleşmek için kocasını ve ülkesini (İsviçre) terk eder. Katı bir Louise Marleau tarafından vücut bulmuş bir psikolog arkadaşının yanına taşınır ve burada aşk kesinlikleri yavaş yavaş sorgulanır. Léa Pool tarafından yazılan ve yönetilen, ihtimal dışı aşkın güzel dokunaklı hikayesi.

27.Kalbin Karanlık Yüzü (El Lado Oscuro del Corazon) - 2001 İMDb 6.7

Eliseo Subiela'nın bu Arjantin-Quebec yapımı, rüya gibi ve şiirle dolu. Uçabilen bir kadının peşine düşen bir adamın hikayesini takip ediyoruz. Evet, sinema da buna izin veriyor… Buenos Aires'in bir fahişeyle buluşması belirleyici olacak.

28.Gece 1 - 2011 İMDb 7.0

Clara ve Nikolai bir çılgınlıkta buluşur, eğlenir ve hızla birbirlerinin kucağına düşer. Clara aşktan sonra eve gitmek ister ama Nikolai onu kalmaya ikna eder. Geceyi hayatları ve tutkuları hakkında konuşarak geçirirler. Aralarında bir aşk hikayesine benzetilebilecek bir şey doğmuş gibi görünüyor. Aşktan hayal kırıklığına uğramış ama yine de ona inanmak isteyen genç neslin mükemmel portresi Anne Émond'u imzaladı.

29.Sadece Dünya (Tanrı'nın Kendi Ülkesi) - 2017 İMDb 7.5

Genç bir Rumen, İskoçya'daki aile çiftliğine yardım etmeye geldiğinde Johnny'nin hayatı değişir. Eşcinsel, alkolik, tuvaletlerde hızlı seks takipçileri olarak, şimdiye kadar bilmediği Gheorghe aşk duyguları için gelişir. Yırtık, sonunda teslim olur, ancak içindeki şeytanlar asla uzakta değildir.

30.Ruh Halinde Aşk - 2000 İMDb 5.9

Yönetmen Wong Kar Wai burada, 1960'ların başında her biriyle evli bir erkek ve bir kadının birbirlerine aşık oldukları, yavaş, konuşulmamış ve ağır anlam sessizlikleri içinde tekil bir çalışma sunuyor. Hong Kong'da. Kendilerini izleyen komşularının gözü önünde bu tutkuyu yaşamayı başarabilecekler mi?

31.Kanepede Elmaslar (Tiffany'de Kahvaltı) - 1961 İMDb 5.9

Her şey orada: masumiyet, kırılganlık, gençliğin çılgınlığı, 60'larda New York, Tiffany's, Givenchy'deki Audrey Hepburn, filmin başlangıcındaki ilk sürekli çekimlerden biri, kedi, öpücük, yağmurda terkedilme ve Henri Mancini'nin müziği. Bir klasik!

32.Aslında Aşk İMDb 6.2

Love Actually olan hafif bir romantik film, onu takdir etmenizi engellemiyor. Aynı zamanda Hugh Grant ile film olmadan romantik ve aşk filmlerinden nasıl bahsedebilirsin? Söz konusu olan tam olarak aşktır ama aynı zamanda romantizmin zorluklardan arınmış olmadığını da gösterir.

33.Red Mill İMDb 6.1

Moulin Rouge veya gösterişli ve gösterişli romantik film. Baz Luhrmann bize renkli bir aşk hikayesi veriyor, yönetmenin meşhur Pigalle değirmeninin dünyasına yapışan kendi izlenebilirlik duygusu, hepsi de aşkın ve şiddetlenen romantizmin hizmetinde. Kesinlikle gösterici bir romantik film.

34.Madison Yolunda İMDb 7.0

Madison yolunda, aşkın ince olduğu, kısıtlama sırasında romantik bir film olarak sunulur. Kolay duyguların ötesine geçmek isteyenlere dokunacak dokunaklı bir film. Clint Eastwood'un bu güzel filmi, tüm zamanların en iyi romantik filmleri arasında kolayca yer alır.

35.Tehlikeli İlişkiler İMDb 7.2

Gérard Philipe ve Jeanne Moreau'nun güzelliğinin zirvesinde canlandırdığı çok çekici Vicomte Valmont ve eşi Juliette de Merteuil'in ruhlarını yok eden sevmek ve eğlenmek için tek bir zevki var. diğerleri, çiftleri usta oldukları soğuk ve önceden planlanmış baştan çıkarma, oyunlarında yok ederek. Bu konudaki tüm bilgi birikimlerini ve baştan çıkarmanın ve ahlaksızlığın yüksek gücünü kullanarak, erdem ve ahlakın en sağlam ve en zor insanlardan daha önce gururla saldırırlar.

36.Son Mohikan İMDb 7.6

1757'de, Fransa ile İngiltere arasındaki savaşın ortasında, genç bir İngiliz subayı olan Duncan Heyward, iki genç kadını babalarına götürmekle görevlendirildi. Pusuya düşürüldüklerinde, Mohican Chingachgook ve oğlu Uncas tarafından yetiştirilen Avrupalı ​​Hawkeye tarafından kurtarılırlar ve daha sonra Duncan'ın iki genç kıza varış yerlerine kadar eşlik etmesine yardım etmeyi kabul eder.

37.Sebep ve Duygular İMDb 6.9

Babalarının ölümünden sonra mülklerini kırsala terk etmek zorunda kalan Dashwood kız kardeşler ve anneleri daha mütevazı bir hayatla karşı karşıyadır. En büyük, makul, ortak bir aşktan vazgeçerse, küçük olan Marianne, kaybolduğu güne kadar Willoughby'ye olan aşkını yüksek sesle yaşar ... Jane Austen'ın adını taşıyan romanından uyarlandı ve diğerleri arasında Emma tarafından taşındı. Watson ve Hugh Grant, Reason and Feelings dramatik ve romantik, gerçekçi ve dokunaklı bir komedi.

38.Yan Yana İMDb 5.5

Başarısız bir yazar olan Miles ve evliliğin eşiğinde bir aktör olan arkadaşı Jack, Kaliforniya'daki Santa Ynez Vadisi'ndeki şarap rotasını yapmaya karar verir. Yakın oldukları kadar farklı olsalar da, zamanın geçmesiyle ilgili yalnızca hayal kırıklığına uğramış hırsları ve endişeleri vardır: Tadımdan tatmaya, Miles ve Jack ilahi nektar ve kadın sevgisinde boğulur. Jack, çekici bir garson olan Stéphanie'nin büyüsüne kapılır ve gelecekteki evliliğini tehlikeye atar. Miles, şarap garsonu Maya ile bir ilişki başlatır.

39.En Kötüsü ve En İyisi İçin İMDb 5.9

Başarılı bir alaycı yazar olan Melvin Udall, kendini küçümseme ve ironi yüklü duygusal romanlar yazıyor. Biraz agorafobik, insanlarla temastan kaçınıyor. Bir gün, eşcinsel bir sanatçı olan komşusu Simon, iki haydut tarafından saldırıya uğrar ve Melvin, hastaneden çıkmasını beklerken ikincisinin köpeğini miras alır. Her şeye rağmen, küçük hayvan hayatını alt üst edecek.

40.Bahçe Durumu İMDb 5.0

Televizyon oyuncusu Andrew, annesi öldüğünde cenaze için New Jersey'e dönmek zorunda kalır. Hakim babası, eski arkadaşları ve canlı ve cüretkar genç bir kadın olan Sam ile tanışması arasında, Andrew her zaman reddettiği hayatla antidepresanlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Zach Braff ilk yapımı için bize, annesi öldüğünde yaşamaya başlama zamanının geldiğini keşfeden bir adamın yolculuğunu takip ettiğimiz dokunaklı, alaycı ve komik bir komedi dram sunuyor.

41.Makas Eller İMDb 7.1

Tim Burton, el yerine makası miras alan Edward'ın hikayesi hakkında büyülü bir hikaye yönetir. Bir aile tarafından ele geçirildiğinde, zulümle karşılaşacak ama aynı zamanda aşkı keşfedecektir. Burton bizi çok yönlü bir evrene sürüklüyor, bazen gotik ve harika ve bazen daha karanlık. Sosyal hiciv fonunda, genç ve yaşlılar için hareketli bir peri masalı şekilleniyor.

42.Ondan Uzakta İMDb 7.9

Fiona ve Grant 45 yıldır evliler, sınavların üstesinden geldiler, zaman sınavını aştılar ve birbirlerini çok seviyorlar. Bununla birlikte, Fiona'da giderek daha sık hafıza kaybı oluyor. Alzheimer hastalığından muzdarip olduğunu öğrenerek, özel bir eve kabul edilmeye karar verir. Grant, suçluluk duygusuyla tüketilen bu ayrılıkla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Çaresiz, Fiona'nın ondan uzaklaşmasını ve başka bir hastaya aşık olmasını izliyor.

43.Gün Doğumundan Önce İMDb 5.5

Amerikalı Jesse, Viyana'ya giderken Paris'e dönen bir öğrenci olan Céline ile tanışır. Uzun konuşmaların aralarında şaşırtıcı bir bağ kurmasının ardından Jesse, Celine'i Viyana'da trenden inmeye ikna eder. ABD'ye uçağı ertesi sabah kalktığı ve kalacak parası olmadığı için, Viyana ve birbirlerinin deneyimlerini yaşayarak şehri birlikte dolaşıyorlar.

44.Bana Geri Dön İMDb 7.1

Romancı olmayı hayal eden Briony, 13 yaşındayken bir hizmetçi olan Robbie'nin kollarında kız kardeşi Cecilia'yı şaşırtır. Bu olayı, aynı akşam bir arkadaşının tecavüzüyle ilişkilendiren Briony, Robbie'yi suçlar. Hapisten kaçınmak için orduya gönderilen Robbie, Cécilia onu beklerken hayatının alt üst olduğunu görür.

45.Prenses Gelin İMDb 5.3

Hasta torununa zaman geçirmek için, bir büyükbaba ona nişanlısının öldüğüne inanan Bouton d'Or'un inanılmaz hikayesini anlatmaya karar verir ve Prens Humperdinck ile evlenmeyi kabul eder. Ancak düğünden kısa bir süre önce üç haydut tarafından kaçırılır. Rob Reiner tarafından yönetilen gösterişli filmlere gerçek bir övgü olan Prenses Gelin'de, bizi patlayıcı bir ortaçağ masalının kalbi bekliyor.

46.Cesur Yürek İMDb 7.9

Mel Gibson, kendisini bir İskoç bağımsızlık kahramanı yerine koyuyor ve bu tarihi figürün cesaretini anlatıyor. Şiddetli dönemeçler ve tutkulu aşk, William Wallace'ın macerasını noktaladı. Film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere birçok Oscar kazandı. Hem cesaret hem aşk filmidir.

47.Yeniden Yapılanma İMDb 5.9

Alex bir fotoğrafçıdır. Arkadaşı Simone ile Kopenhag sokaklarında dolaşırken, güzel ve genç bir kadın olan Aimee ile yolları kesişir. Onu bir rüyada gördüğüne ikna olmuş, Simone'u Aimee'nin peşinden bırakır. Danimarka'yı ziyaret eden ünlü İsveçli bir yazarla evli olan genç kadın, kocasıyla otelde kalıyor. Alex'in onu bulduğu yer burasıdır. Çift geceyi birlikte geçirir. Sabah Alex eve döner ve anahtarlarının artık evinin kapısını açmasına izin vermediğini görür.

Bir Aşk İki Hayat İMDb 6.2

Hayatın her anının ne kadar değerli olduğunu anlatan yerli bir aşk filmidir. İzlerken keyif alabileceğiniz gibi duygu dolu sahnelere de hazırlıklı olun. Engin Akyürek ve Bergüzar Korel başrolleri paylaşıyor.

49.Aşkı Tesadüfleri Sever 6.4

Yıllar sonra karşılaşan iki çocukluk arkadaşının yeniden yollarının kesişmesiyle başlayan bir aşk filmidir. Duygu dolu son sahneleri ise aşkın ne denli değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Keyifle izleyebilirsiniz.

İkimizin Yerine İMDb 6.1

Serenay Sarıkaya ve Nejat işlerin başrollerinde olduğu film tutkulu bir aşkı anlatıyor. Edebiyat öğretmenine aşık olan Çiçek aslında hem gerçek kimliğini hem de daha önceden bir ablası olduğunu öğreniyor ve olay örgüsü bu yönde gelişiyor.