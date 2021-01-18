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18.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Av”a İngiltere’den ödül

Reykjavik, Nightstream USA ve Fright Fest UK gibi tür festivallerine katılan Emre Akay imzalı “Av” Birmingham Cine-Excess’te En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

“Av”a İngiltere’den ödül

“Tür sinemasına ve aile içi şiddet kavramına yeni bir perspektif sunan” gerekçesiyle ödül alan filmde Emre Akay’ın yönetmenliğinin yanı sıra başrol oyuncusu Billur Melis Koç’un güçlü performansının da altı çizildi. 2021’de Türkiye’de vizyona girmesi beklenen “Av” festival yolculuğuna bu ay İsrail’deki Utopia Film Festivali’yle devam edecek. 

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