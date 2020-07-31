Avantgarde Yalıkavak’ta açık hava sinema keyfi

Kaçırdığınız sezon filmleri ya da ailenizle beraber izleyeceğiniz neşeli animasyonlar… Küdür koyunda bulunan Avantgarde Yalıkavak, açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Size de Ace Restaurant’ta akşam yemeği sonrası, bahçede mindere kurulup yaz mevsiminin en keyifli aktivitelerinden birinin tadını çıkarmak kalıyor.



2 Ağustos’ta Şampiyon filmi gösterilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu sinema etkinliği için rezervasyon yaptırmak şart.