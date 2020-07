Avrupa’da kadın yönetmen oranı yüzde 22

Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (European Audiovisual Observatory) 2015-2018 yılları arasında Avrupa’daki filmlerin sadece yüzde 22’sinin kadın yönetmenlerin imzasını taşıdığına dair bir araştırma yayımladı. Kurmaca serilerde bu oranın yüzde 19 olduğu açıklandı.

Senaryoda ise kadın sinemacıların oranı filmler için yüzde 25, seriler için yüzde 34. Kadın senaristlerin yer aldığı projelerin yüzde 67’si senaryo ekiplerinin imzasını taşıyor. Bu ekiplerde erkeklerin oranı yüzde 87.

Belgeselde kadın yönetmenlerin ve senaristlerin oranı yüzde 25. Önceki yıllara göre oranlardaki değişim az. 2019’da yapılan araştırmayla karşılaştırıldığında, kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlerin sayısı yüzde 21’den yüzde 22’ye çıktı.

Filmlerdeki kadın karakterinde artış

#Metoo hareketinin ardından kadınların sinema sektöründe karşılaştıkları eşitsizlik ve filmlerdeki kadın karakter temsilleri sıklıkla tartışıldı. Birçok büyük festival, cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için anlaşmalar imzaladı. Son araştırma, değişimin ağır olduğunu gösterirken, cinsiyet eşitliği açısından daha olumlu bir tablo filmlerdeki kadın temsilinde göze çarpıyor. Televizyon ve Filmlerdeki Kadın Çalışmaları Merkezi’nin (The Center for the Study of Women in Television and Film) ocak ayı raporuna göre, yüksek gişe hasılatına sahip filmler arasında kadın ana karakterlerin oranı 2018’de yüzde 31 iken, bu oran 2019’da yüzde 40’a çıkıyor.

Kadın yönetmenlere az yer verdiği için eleştirilen Cannes Film Festivali’nde yarışan Céline Sciamma imzalı “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” yılın en beğenilen filmlerinden biri oldu.