17.06.2020 - 08:30 |
Ayhan Sicimoğlu Babalar Günü'nde Zorlu PSM'de
%100 Music Sunar: Ayhan Sicimoğlu ile Babalar Günü Özel, 21 Haziran saat 22:00’da Zorlu PSM Instagram (@zorlu_psm) hesabından evlerinize keyifli bir sohbet ile konuk oluyor.
Ayhan Sicimoğlu, kızı Ayşe Sicimoğlu’nu konuk edeceği canlı yayında, babasıyla olan ilişkisini, baba olmayı ve baba – kız ilişkilerini sıcak bir sohbette konuşacak. Zorlu PSM hesabı üzerinde gerçekleşecek yayın, 21 Haziran’da, %100 Music katkılarıyla gerçekleşecek. Ayhan Sicimoğlu’nun yayın öncesi paylaştığı bu yazı program hakkında da ufak bir ipucu veriyor!