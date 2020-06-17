Ayhan Sicimoğlu Babalar Günü'nde Zorlu PSM'de

Ayhan Sicimoğlu, kızı Ayşe Sicimoğlu’nu konuk edeceği canlı yayında, babasıyla olan ilişkisini, baba olmayı ve baba – kız ilişkilerini sıcak bir sohbette konuşacak. Zorlu PSM hesabı üzerinde gerçekleşecek yayın, 21 Haziran’da, %100 Music katkılarıyla gerçekleşecek. Ayhan Sicimoğlu’nun yayın öncesi paylaştığı bu yazı program hakkında da ufak bir ipucu veriyor!