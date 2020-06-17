MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Ayhan Sicimoğlu Babalar Günü'nde Zorlu PSM'de
ABONE OL
17.06.2020 - 08:30 |

Ayhan Sicimoğlu Babalar Günü'nde Zorlu PSM'de

%100 Music Sunar: Ayhan Sicimoğlu ile Babalar Günü Özel, 21 Haziran saat 22:00’da Zorlu PSM Instagram (@zorlu_psm) hesabından evlerinize keyifli bir sohbet ile konuk oluyor.

Ayhan Sicimoğlu Babalar Günü'nde Zorlu PSM'de

Ayhan Sicimoğlu, kızı Ayşe Sicimoğlu’nu konuk edeceği canlı yayında, babasıyla olan ilişkisini, baba olmayı  ve baba – kız ilişkilerini sıcak bir sohbette konuşacak. Zorlu PSM hesabı üzerinde gerçekleşecek yayın, 21 Haziran’da, %100 Music katkılarıyla gerçekleşecek. Ayhan Sicimoğlu’nun yayın öncesi paylaştığı bu yazı program hakkında da ufak bir ipucu veriyor!

 

Magazin Haberleri Bülteni (17 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da yasaklar olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da yasaklar olacak mı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Hangi illere giriş çıkış yasak nerelerde var? Şehirler arası yasak var mı, ne zamana kadar?

Hangi illere giriş çıkış yasak nerelerde var? Şehirler arası yasak var mı, ne zamana kadar?

Sıradaki Haber