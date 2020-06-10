Ayşegül Atik’e veda

Atik, 80’li yıllarda Ali Atik ile beraber “Önce Alışveriş Sonra Fiş” sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamıyla tanınmış, ardından birçok sinema, televizyon ve tiyatro yapıtında rol aldı. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik, “En Son Babalar Duyar” dizisiyle yeni kuşağın da yakından tanıdığı bir isim oldu. 2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol aldı.