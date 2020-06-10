10.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ayşegül Atik’e veda
Oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında önceki gün yaşama veda etti. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ve birçok oyunda yer alan Atik’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.
Atik, 80’li yıllarda Ali Atik ile beraber “Önce Alışveriş Sonra Fiş” sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamıyla tanınmış, ardından birçok sinema, televizyon ve tiyatro yapıtında rol aldı. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi’nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik, “En Son Babalar Duyar” dizisiyle yeni kuşağın da yakından tanıdığı bir isim oldu. 2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol aldı.
Survivor'da kim elendi, kim gitti? (9 Haziran)Survivor 2020'de bir eleme gecesi daha sona erdi ve adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Bu akşam ilk olarak İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takımı arasındaki mücadele son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu ve kazanan Mavi takım oldu. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Konseyde SMS birincisi olan isimler birer kişinin daha adını verdi ve elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı!