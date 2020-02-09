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09.02.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Aysel Gürel filmi geliyor

2008’de vefat eden söz yazarı Aysel Gürel’in hayatı film olacak. Kızı Müjde Ar, projede hem annesini hem de kendisini oynayacak

Aysel Gürel filmi geliyor

Söz yazarı Aysel Gürel, doğumunun 91’inci yılında ailesi ve sevenlerinin katılımıyla, vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı’nda anıldı. Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı anma töreninde sanatçının çok sevdiği simit ve çay servisi yapıldı. Pazarda simit yiyen ve çay içen vatandaşlar, Gürel’i andı. Kendisi de bir takım sağlık sorunları yaşayan Mehtap Ar, annesi Aysel Gürel’i ölüm tarihi olan 17 Şubat’ta da anacaklarını söyledi.

Aysel Gürel filmi geliyor



Gürel’in yaşamının film olacağını söyleyen Mehtap Ar, ablası Müjde Ar’ın diş tedavisi nedeniyle anmaya gelemediğini söyledi. Ar, “Ablamda diş problemi var. Bugün gelemedi ama kendisi annemin yaşamını konu eden film üzerine çalışıyor. Ablam da ben de filmde oynuyoruz. Ablam iki rolde olacak, hem Aysel Gürel’i hem de kendisini oynayacak” diye konuştu.


Aysel Gürel filmi geliyor


Aysel Gürel, Beşiktaş Pazarı’nda törenle anıldı. Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı anma töreninde sanatçının çok sevdiği simit ve çay servisi yapıldı.

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