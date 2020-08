Baba kızdan "Aşk Duası"

2018 yılında düet yaptıkları ‘Mutluluk Duası’ şarkıları çok beğenilen ve özellikle düğünlerin en çok çalınan eserlerinden biri olan Mustafa Güngece ve kızı Sinem, müzik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Almanya’da yaşayan ancak her fırsatta söyledikleri Türkçe şarkılarla gönülleri fetheden baba - kız, bugün yayınladıkları ‘Aşk Duası’ ile sevenlerine güzel bir sürpriz yaptı. “Herkes duysun ilan ediyoruz, biz birbirimizi çok çok seviyoruz, son nefesimize, son günümüze kadar beraber yaşlanmak istiyoruz” sözleriyle sevenlerin duygularına tercüman olan şarkının klibi Almanya Düsseldorf’ta Avrupa’nın en büyük ve beğenilen balo salonlarından biri olan Ahi Event Location’da çekildi.



Aşıkların dillerinden düşmeyecek

Evde birlikte şarkılar besteleyip söylemekten çok mutlu olduklarını belirten Mustafa ve Sinem Güngece, hazırda bekleyen projelerini de çok bekletmeden artık sevenleriyle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Kızıyla özellikle Türkçe şarkı okumanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu anlatan Mustafa Güngece, “Sinem çok yetenekli ve dinlendiren bir sese sahip. Ayrıca arkadaş gibi olabildiğimiz için de çok seviniyorum. Müzik yaparken tartışabiliyoruz ve ortaya çok iyi işler çıkıyor” dedi. Babasının evde sürekli bağlama çaldığını, kendisinin de eşlik ettiğini anlatan Sinem Güngece de “Babamla birlikte müzik eğitimim her an devam ediyormuş gibi hissediyorum ve bu beni çok şanslı hissettiriyor. Birlikte yine çiftlerin dillerinden düşmeyecek güzel bir aşk şarkısı söyledik. Yorumları merakla bekliyoruz” diyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi.