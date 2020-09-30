BaBa ZuLa kariyerinin 25.yılını 'Hayvan Gibi' albümüyle kutluyor!

'Hayvan Gibi' bir 'konsept' albüm. Her parça adını başka bir hayvandan alıyor ve grup için önemli hikayelere sahip. Bu hikayeler albümün içinde aynı zamanda yapımcı olan Murat Ertel tarafından kendi çizdiği hayvanlar ve el yazısı ile anlatılıyor. En önemli özelliği ise; 'direct to disc’ yani plağa direkt kayıt teknolojisiyle bir tane bile kesme, biçme ve edit bile yapılmadan tek seferde kaydedilmesi. Dijital kayıt yöntemlerine tamamen ters olan bu yol, saf analog dünyaya açılan bir kapı. Böylece grubun konser deneyimine en yakın kaydı olmasıyla dikkat çekiyor.

ight Dreamer’ın büyük ilgi gören tek seferlik, diske canlı kayıt projesinin 5.albümü olarak, BaBa ZuLa bu albümdeki tüm şarkıları stüdyoda canlı olarak çaldı ve bir konser performansının ateşli enerjisini Haarlem'in Artone Stüdyosu'ndan albüme taşımayı başardı.

1996'da kurulan BaBa ZuLa, sayısız film müziğine imza attı ve Mad Professor, Tuncel Kurtiz, Serra Yılmaz ve Can'dan Jaki Liebezeit gibi çeşitli sanatçılarla işbirliği yaptı. Bugüne kadar 60 farklı ülkede binlerce müzikseverle buluştu.

lbümde kendi tasarladığı elektro sazı çalan Osman Murat Ertel'in başını çektiği ekip, Levent Akman (kaşık, ziller, makineler, elektronikler), Ümit Adakale (darbuka, davul, perküsyon) ve yine kendi enstrümanını tasarlayan Periklis Tsoukalas (elektrikli bariton ud, vokal)'den oluşuyor. 1960ların psikedelik müziği ve Anadolu rock tınılarına dub ve elektronik yaklaşımlar ekleyerek deneysel ve çağdaş bir çizgi getiriyor.

'Hayvan Gibi' şarkı listesi

1. Küçük Kurbağa

2. Sıpa Dub

3. Kelebekler Kuşlar

4. 4 Nal

5. Tavus Havası

6. Çöl Aslanları