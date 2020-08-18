Baba Zula'dan yıllar sonra Tavus Havası

'Hayvan Gibi', BaBa ZuLa’nın ilk canlı stüdyo kaydı. Night Dreamers'ın 'Direct to Disc' serisinin de beşinci albümü olacak. Albümün en önemli özelliği ise; dünyaca ünlü Artone stüdyolarında 'Direct to Disc' yani direkt olarak plak master’ı üzerine kayıt teknolojisiyle, kesme, biçme ve edit bile yapılmadan tek seferde kaydedilmesi. Dolayısıyla, grubun herkes tarafından kabul edilen etkileyici konser performansını yakalayabilen tek kayıt.

MÜZİK SEKTÖRÜNE YENİ SOLUK GÜLBABA RECORDS:



2021 Mart ayında 10.yıllarını kutlayacak olan Ahmetcan Taşdemir ve Serhan Lokman ortaklığındaki Gülbaba Music, bugüne kadar Melike Şahin, Kerem Görsev, BabaZula, Islandman, Hey Douglas, Deniz Tekin, Burhan Öçal gibi sanatçıların menajerliklerini üstlendi. Selda Bağcan'ın rock projesinin mimarı olan şirket, usta sanatçıyı dünyanın en önemli ve prestijli festivallerinde binlerce müzikseverle buluşturdu. Ülkemizde de Manu Chao, Ibrahim Maalouf, Marcus Miller, Dhafer Youssef gibi uluslararası sanatçıların konserlerini düzenleyen Gülbaba Music, 5 kıta, 52 ayrı ülkede yüzlerce konser ve etkinliğe imza attı.

10. yılına giren ekip, şimdi de sektörün farklı alanlarında edindikleri tecrübeyle deneyimlerini birleştirecekleri plak şirketlerini kurma hayalini hayata geçiriyor. Night Dreamer plak şirketiyle başka ortaklaşa çalışmalara da imza atacak olan şirket, geniş bir yelpazedeki türlerde birçok önemli isimle çok önemli projeleri müzikseverlere ulaştırmak üzere kolları sıvadı.