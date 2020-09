Bacon’ın boğası ilk kez sergilenecek

The Guardian’da yer alan habere göre eser, Royal Academy of Arts’ın Bacon’ın sanat kariyerine ve hayvanlara olan hayranlığına odaklanacak “Francis Bacon: Man and Beast” isimli sergisinde yer alacak. Bacon, 2 metre yüksekliğindeki bu tabloyu, 1992 yılında ölümünden birkaç gün önce Londra’daki ünlü stüdyosunda yapmıştı. Sanatçının arkadaşı ve biyografi yazarı Michael Peppiatt, eserin hayattan boşluğa geri dönen bir boğayı tasvir ettiğini söylüyor. Peppiatt, “Sanatçı olduğunu düşündüğümüz boğanın, hemen arkasındaki karanlığa girmek üzere olduğunu hissediyoruz. Boğa, yaşamın cazibesi ile ölümün kaçınılmazlığı arasındaki dengede duruyor” dedi.



Peppiat, “Study of a Bull”un ilk kez 2016’da sanat tarihçisi Martin Harrison tarafından ressamın “Raisonné” kataloğu üzerinde çalışırken keşfedildiğini ve ondan önce hiçbir yerde sergilenmediğini de sözlerine ekledi. Peppiatt’ın küratörlüğünü yaptığı sergide, sanatçının 1930’lar ve 1940’larda yaptığı en eski eserlerinin de yer aldığı 45 tablo yer alacak. Sergi, 30 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında Royal Academy of Arts’ta sanatseverlerle buluşacak.