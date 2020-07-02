02.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bacon’ın eserine 84 milyon dolar
20’nci yüzyılın en büyük ressamlarından İngiliz ekspresyonist Francis Bacon’ın üç tablodan oluşan eseri Sothebys’s müzayede evinin online ve hibrit yaptığı açık artırmada 84.6 milyon dolara (580 milyon TL) satıldı.
1962 ile 1991 yılları arasında yapılmış olan tablolar Yunan antik oyun yazarı Eşilos’un “Oresteia” üçlemesinden esinlenerek resmedilmiş. Norveçli bir koleksiyonerde bulunan esere 60-80 milyon dolar arasında değer biçiliyordu. Eseri ismi açıklanmayan Çinli bir koleksiyoncu satın aldı.
Sınır tanımayan bir aşk hikayesi!Aşkın dil, din, ırk, renk ayrımı yapmadığının bir örneği de Konyalı Büşra ile Fildişili Ahmet oldu. 2011 yılında Türkiye'ye gelen Fildişili Ahmet, üniversitede tanıştığı Büşra ile tüm engelleri aşarak nişanlandı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünleri ise hem Fildişi Sahili'nde hem de İstanbul'da olacak. Büşra ve Ahmet çifti ise "Aşk farklılık tanımaz" diyerek, herkese örnek olmak istediklerini belirtiyor.