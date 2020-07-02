Bacon’ın eserine 84 milyon dolar

1962 ile 1991 yılları arasında yapılmış olan tablolar Yunan antik oyun yazarı Eşilos’un “Oresteia” üçlemesinden esinlenerek resmedilmiş. Norveçli bir koleksiyonerde bulunan esere 60-80 milyon dolar arasında değer biçiliyordu. Eseri ismi açıklanmayan Çinli bir koleksiyoncu satın aldı.



