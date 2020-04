Bağışa karşılık figüranlık şansı

“All In Challenge” fonuna bağış yapan herkes Scorcese’nin yeni projesi “Killers of the Flower Moon”da figüran olarak yer alabilecek. Fonda toplanan bağış sağlıklı gıdaya ulaşamayan yaşlıların, engellilerin ve evden çıkamayacak durumdakilere yardım sağlayan Meals on Wheels America, çocuk açlığıyla mücadele eden No Kid Hungry ve düşük gelir düzeyli ailelerin ve işsizlerin çocuklarının sağlıklı gıda yardımcı yapan America’s Food Fund’a aktarılacak.