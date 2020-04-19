19.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bağışa karşılık figüranlık şansı
Martin Scorsese’nin gözde aktörleri Robert De Niro ve Leonardo DiCaprio, başlattıkları yardım fonuna bağışta bulunanlara Martin Scorsese’nin yeni filminde figüranlık yapma ve kendileriyle tanışma fırsatı verecekler.
“All In Challenge” fonuna bağış yapan herkes Scorcese’nin yeni projesi “Killers of the Flower Moon”da figüran olarak yer alabilecek. Fonda toplanan bağış sağlıklı gıdaya ulaşamayan yaşlıların, engellilerin ve evden çıkamayacak durumdakilere yardım sağlayan Meals on Wheels America, çocuk açlığıyla mücadele eden No Kid Hungry ve düşük gelir düzeyli ailelerin ve işsizlerin çocuklarının sağlıklı gıda yardımcı yapan America’s Food Fund’a aktarılacak.