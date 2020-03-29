Bakanlıktan açıklama: Atlas Sineması kapanmıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sineması’nın kapanacağına ilişkin, bazı basın yayın kuruluşlarında haberlerin yer aldığı belirtildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atlas Sineması’nın kapanacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yayınladı.



Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, “İstanbul Sinema Müzesi, Türk sinemasının kalbi olan Yeşilçam’da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sineması’nı da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla eylülde kapılarını yeniden açacak” ifadesine yer verildi.



Bakanlık tarafından projelendirilen İstanbul Sinema Müzesi’nin “eğiten, eğlendiren ve ağırlayan” işlevlerleriyle bir bütün olarak yaşayan müze olacağı vurgulanan açıklamada, kronolojik olarak dünyanın en zengin koleksiyonlarından birine sahip olması tasarlanan müzenin, etkileşimli dijital uygulamalarla geleceğin sinemacılarına benzersiz bir deneyim alanı sunacağı belirtildi.İstanbul Sinema Müzesi’nin Türk sinemasının hafızasının yer alacağı dijital masa uygulaması, artırılmış gerçeklik odası, hologramlar, hiper gerçekçi heykellerle sinemaya ve evrensel sinema kültürüne önemli katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, müzenin insanoğlunun hareketi arayışının mihenk taşı olan Hacivat ve Karagöz ile başlayacak tematik anlatımını, sinema endüstrisi ve izleyici deneyimine ışık tutacak bir koleksiyonla ziyaretçilerine sunacağı bildirildi.