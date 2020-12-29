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29.12.2020 - 16:03 |

Balenin efsane ismi Rudolf Nureyev belgeseli ekranlara geliyor

Dünyaca ünlü baletin hayatına odaklanan ‘Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası’ belgeseli izleyiciyle buluştu. ‘Window to Europe Film Festivali’nde ‘En İyi Ortak Yapım Ödülü’ne layık görülen belgesel BluTv ekranlarında.

Balenin efsane ismi Rudolf Nureyev belgeseli ekranlara geliyor

BluTV, Türkiye ve Rusya ortak yapımı ‘Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası’ belgeselini koleksiyonuna ekledi. 2016 yılı yapımı, yapımcılığını Nurdan TekeoğluYasemin Pirinçcioğlu ve Evgenia Tirdatova’nın üstlendiği ‘Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası’ artık BluTV’de izlenebilecek.

Ebedi bir gezgin olan dünyanın en ünlü klasik baletlerinden Rudolf Nureyev’in 1980’li yıllarda köklerinin ait olduğu yere, Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri ve bu ziyaretleri sırasında satın almaya karar verdiği adayı konu alan belgeselin kadrosunda Yasemin PirinçcioğluTevfik Erman KutluZeynep FadıllıoğluMetin FadıllıoğluHülya AksularNilay YeşiltepeAsaf GüneriEzio Frigerio ve Franca Squarciapino yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini ise Evgenia Tirdatova ve Orhan Tekeoğlu üstleniyor.

2016 yılında Türkiye’de ‘Antalya Film Festivali’ başta olmak üzere ‘Kayseri Uluslararası Film Festivali’ ile ‘Randevu İstanbul Film Festivali’nde; dünyada ise Rusya, Polonya ve Fransa’da düzenlenen birçok festivalde gösterimi gerçekleşen ‘Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası’ aynı yıl Vyborg’ta düzenlenen ‘Window to Europe Film Festivali’nde ‘En İyi Ortak Yapım Ödülü’ne layık görülmüştü.

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